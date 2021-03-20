ВНО в магистратуру: какие экзамены должны сдавать поступающие после бакалавриата в 2021 году
Согласно приказу Министерства образования, в 2021 году экзамены в форме ВНО будут сдавать абитуриенты в магистратуру по всем специальностям. Какие экзамены нужно сдавать в магистратуру – читайте в материале.
Источник:Освита.ua
Для поступления на обучение в магистратуру на основе бакалавриата проводят вступительные экзамены и профессиональные испытания.
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Какие экзамены нужно сдавать в магистратуру
Поступающие после бакалавриата в 2021 году должны сдавать для поступления в магистратуру такие экзамены:
- единственный вступительный экзамен (ЕВИ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному (английскому, немецкому, французскому или испанскому) языку для поступления в магистратуру;
- профессиональное испытание в учебном заведении – это форма вступительного испытания, которая предусматривает проверку знаний и умений с уже освоенной образовательной программы определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетенций;
- единственное вступительное испытание (ЕФВВ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по праву и общих учебных юридических компетентностей для поступления на обучение для получения степени магистра.
Отметим, что в 2021 году поступающие в магистратуру смогут представить результаты ЕВИ по иностранному языку прошлого года (или 2021). Зато результаты ЕФВВ – только 2021 года.
Когда поступающие будут сдавать экзамены в магистратуру
Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ начнется 11 мая и продлится до 3 июня 2021 года, а проведение тестирований запланировано на 30 июня и 2 июля соответственно.
К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.
Этот показатель необходим, в частности, для совершенствования формулы распределения финансирования университетов. Больше об этом – читайте по ссылке.
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