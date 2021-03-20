Согласно приказу Министерства образования, в 2021 году экзамены в форме ВНО будут сдавать абитуриенты в магистратуру по всем специальностям. Какие экзамены нужно сдавать в магистратуру – читайте в материале.

Для поступления на обучение в магистратуру на основе бакалавриата проводят вступительные экзамены и профессиональные испытания.

К теме Рейтинг поступающих в 2021 году: как он формируется – детали для абитуриентов

Какие экзамены нужно сдавать в магистратуру

Поступающие после бакалавриата в 2021 году должны сдавать для поступления в магистратуру такие экзамены:

единственный вступительный экзамен (ЕВИ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному (английскому, немецкому, французскому или испанскому) языку для поступления в магистратуру;

– это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному (английскому, немецкому, французскому или испанскому) языку для поступления в магистратуру; профессиональное испытание в учебном заведении – это форма вступительного испытания, которая предусматривает проверку знаний и умений с уже освоенной образовательной программы определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетенций;

– это форма вступительного испытания, которая предусматривает проверку знаний и умений с уже освоенной образовательной программы определенного уровня высшего образования на основе полученных ранее компетенций; единственное вступительное испытание (ЕФВВ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по праву и общих учебных юридических компетентностей для поступления на обучение для получения степени магистра.

Отметим, что в 2021 году поступающие в магистратуру смогут представить результаты ЕВИ по иностранному языку прошлого года (или 2021). Зато результаты ЕФВВ – только 2021 года.

Важно! Весовой коэффициент Единого вступительного экзамена по иностранному языку определяется руководством университета и должен составлять не менее 25% общего балла.

Когда поступающие будут сдавать экзамены в магистратуру

Регистрация на ЕВИ и ЕФВВ начнется 11 мая и продлится до 3 июня 2021 года, а проведение тестирований запланировано на 30 июня и 2 июля соответственно.

К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.

Этот показатель необходим, в частности, для совершенствования формулы распределения финансирования университетов. Больше об этом – читайте по ссылке.