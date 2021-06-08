Так, для сдачи ВНО по иностранным языкам зарегистрировалось почти 117 тысяч участников. Подавляющее большинство из них будут сдавать тест по английскому языку.

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В то же время ВНО по немецкому языку будут сдавать 4 тысячи бакалавров, по французскому – 615, по испанскому – 171 человек.

В то же время поступающие, которые имеют желание обучаться в магистратуре по специальностям "Право" или "Международное право" должны сдать ЕПВИ по праву и общих учебных юридических компетенций.

Для сдачи единого профессионального вступительного экзамена по праву зарегистрировано 16 тысяч участников.

Когда будет проходить ВНО в магистратуру

ВНО по иностранным языкам будет проведено 30 июня, единственный профессиональный вступительный экзамен по праву – 2 июля.

Адреса пунктов тестирования, в которых участники будут проходить тестирование, и время проведения экзаменов будут указаны в информационных страницах абитуриентов. Приглашение надо распечатать после 16 июня.

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Вступительные экзамены будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах. Также для проведения ВНО по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Для поступающих, которые не зарегистрировались для участия в основной сессии единого вступительного экзамена, 11 сентября состоится специально организованная сессия ЕВЕ, что проводится на платной основе.

К слову, в 2022 году планируют провести экзамен на одном из уровней бакалавра или магистра, который проверит знания студентов-выпускников. Он будет аналогом ВНО для бакалавров.