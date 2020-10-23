Для выпускников школ результаты внешнего независимого оценивания также будут засчитываться как и оценки за государственную итоговую аттестацию. К примеру, на ВНО и ГИА по украинскому языку и литературе относится одинаковое количество заданий, но результаты переводят в разные баллы.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования на своей странице в фейсбуке.

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Если брать за пример украинский язык, то за 150 минут на ВНО и ГИА нужно выполнить 40 заданий, за которые начисляется 75 баллов. Зато ВНО по украинскому языку и литературе имеет 67 заданий, за которые можно получить максимум 116 баллов. На их выполнение отводится 210 минут.

Так же выпускники будут сдавать и математику. Ведь она в следующем году будет обязательной для ГИА. Некоторые школьники будут сдавать ее на профильном уровне (продлится тестирование 210 минут), а некоторые – на стандартном (продлится – 150 минут). Больше об этом – читайте здесь.

Но баллы будут считаться по-разному. Так, на ГИА результаты переводят в оценку от 1 до 12 баллов, а на ВНО в 100-200 баллов.

Как выбрать, какое ВНО по украинскому языку сдавать?

В 2021 году абитуриенты смогут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку. Они будут самостоятельно выбирать, что именно сдавать.

Но благодаря тестированию по украинскому языку и литературе выпускник получит две оценки: за ГИА и за ВНО по украинскому языку (или украинскому языку и литературе). А если выпускник не хочет поступать в ВУЗ, то он может сдать только ВНО по украинскому языку. Это позволит ему получить только оценку по ГИА.

Будут ли на ВНО по украинскому языку задания на знание правил нового правописания? По словам заместителя директора УЦОКО, в 2021 году таких задач не будет, они это будут внедрять в течение следующих 5 лет.

Подготовка к ВНО:

ВНО по украинской литературе: какие произведения надо прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.