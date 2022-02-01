ВНО-2022: как зарегистрироваться на тестирование и главные новации для выпускников

С 1 февраля по 9 марта в Украине продлится регистрация на внешнее независимое оценивание. Среди предметов ВНО будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА.

Школы могут зарегистрировать учеников для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта.

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В пунктах проведения ВНО по всей Украине ожидают свыше 390 тысяч участников тестирования, в том числе выпускников школ, учеников техникумов и студентов профтехов.

В тестированиях также смогут принять участие выпускники школ и вузов прошлых лет.

Как зарегистрироваться на ВНО

Воспользовавшись сервисом "Зарегистрироваться"(по этой ссылке), размещенным на сайте Украинского центра оценивания качества образования, нужно создать регистрационную карточку.

Для этого следует подготовить одну фотографию размером 3х4, которая соответствует достигнутому возрасту, и сделать копию паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии)).

Выпускники прошлых лет, кроме копии паспорта, должны сделать копию свидетельства о получении полного общего среднего образования.

Особое внимание при создании регистрационной карточки участникам стоит обратить на выбор предметов ГИА и ВНО. Им нужно выбрать четыре предмета для прохождения ГИА и обозначить, желают ли они получить по ним результат по шкале 100 – 200 баллов,

– подчеркнули в УЦОКО.

При необходимости можно выбрать еще и пятый предмет для прохождения ВНО. Выпускники прошлых лет выбирают учебные предметы только для прохождения ВНО.

Какие предметы выбрать для сдачи ВНО? Прежде всего определитесь с тем, хотите ли вы поступать в учреждение высшего образования. Если ваш ответ "да" — обязательно ознакомьтесь с Условиями приема в учреждения высшего образования и выясните, результаты каких тестов вам нужны для поступления на ту или иную специальность.

После этого необходимо сформировать комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, в котором учится ученик.

Что касается выпускников прошлых лет, то они смогут зарегистрироваться самостоятельно и прислать комплект регистрационных документов в соответствующий региональный центр.

Как зарегистрироваться на ВНО-2022 / Видеоинструкция УЦОКО

Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Специальные условия для участников с особыми образовательными потребностями. Украинский и региональные центры оценивания качества образования создают больше 20 различных дополнительных (специальных) условий.

Так, например, для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирают пункты тестирования с пандусом или же такие, где можно проехать на инвалидной коляске.

Для участников с нарушениями слуха разрешено иметь слуховой аппарат, а для тех, кто совсем не слышит и владеет языком жестов, в аудитории будет работать сурдопереводчик.

Для участников с недостатками зрения есть несколько вариантов:

дополнительное освещение,

использование лупы в качестве механического аппарата,

тестовая тетрадь, напечатанная 16 кеглем или же рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Однако, такими тетрадями могут быть обеспечены только участники дополнительной сессии. В этом году шрифтом Брайля будут напечатаны тетради с тестовыми заданиями по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии.

Чтобы для участника/участницы создали какое-то из указанных условий, он/она должен подать соответствующее медицинское заключение. Подробная информация о процедуре регистрации — в рубрике "Процедура регистрации".

Какое ВНО обязательно для выпускников

4 сертификационных работы ВНО-2022 необходимо сдать для получения результата ГИА в школе.

Эти участники должны обязательно сдать:

украинский язык или украинский язык и литературу (на выбор участника);

математику (уровня стандарта или профильного);

историю Украины или иностранный язык (на выбор участника);

еще один предмет из списка (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Отметим, что в 2022 году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проведена с 23 июня по 15 июля включительно.

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Когда именно пройдет ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2022 году будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум по пяти учебным предметам за счет средств государственного бюджета.

Основные новации ВНО-2022

Новинкой ВНО-2022 стало то, что лицам, которые желают сдать тесты по более чем 5 предметам, МОН дало такую возможность. Участник сможет сделать это за средства физических и юридических лиц.

Так, дополнительное независимое оценивание по истории Украины, физике, химии, биологии, географии будет стоить 354 гривны за один предмет. А дополнительное тестирование по любому иностранному языку обойдется в 789 гривен.

Заказать такую услугу участники ВНО смогут с 4 до 14 марта, после того, как зарегистрируются для участия в тестировании по 5 предметам за средства госбюджета.

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Желающие сдать больше, чем 5 предметов должны разместить соответствующий заказ с помощью специального сервиса через Информационную страницу участника ВНО, созданную на сайте УЦОКО.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Также в 2022 году остаются нововведения 2021 года. В частности, теперь необязательно сдавать ВНО по украинской литературе – абитуриент может выбрать ВНО только по языку или и по украинскому языку, и по литературе. Математика тоже стала обязательным предметом для выпускников школ для получения аттестата.

К слову, в Украине утвердили новый образец сертификата внешнего независимого оценивания. Главные изменения – процедура регистрации и вид сертификата. Отныне он может состоять из одной (основной) или нескольких (основной и дополнительной) частей.