Регистрация на основную сессию ВНО-2021 начинается в понедельник, 1 февраля, и продлится до 5 марта включительно. Как зарегистрироваться на тестирование и какие предметы выбрать – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Основная сессия ВНО состоится с 21 мая до 15 июня 2021 года. А дополнительная регистрация на ВНО – с 6 до 18 мая.

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Как зарегистрироваться на ВНО-2021

Чтобы зарегистрироваться для участия в ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой есть на сервисе УЦОКО. Или можно подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в 2021 году завершают обучение).

Какие документы нужны для регистрации на ВНО

копию паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством). В случае отсутствия паспорта отдельные категории лиц могут подать другой документ.

две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, которое соответствует достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге)

регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно, воспользовавшись специальным сервисом "Зарегистрироваться", который доступен на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования, или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.

Впоследствии зарегистрированные участники ВНО до 30 апреля смогут скачать приглашение-пропуск из своих информационных страниц. На них будет указано время и место проведения тестирований.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Какие предметы на ВНО выбрать

Выпускники, которые заканчивают школу в 2021 году, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО из четырех учебных предметов:

украинский язык или украинский язык и литература;

математика (уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет);

(уровень стандарта или профильный – в зависимости от уровня, на котором изучался предмет); история Украины или иностранный язык (по выбору учащегося);

(по выбору учащегося); один из учебных предметов на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Обязательно ли в 2021 году ВНО по математике? Для выпускников обязательна ГИА по математике в форме ВНО. Но для выпускников прошлых лет математика не является обязательным учебным предметом.

Как определиться, какое ВНО нужно пройти – по украинскому языку или по украинскому языку и литературе? Выбор этого предмета зависит от специальности, на которую вы планируете поступать в 2021 году.

Перечень предметов, необходимых для поступления на определенную специальность, можно найти по ссылке.

В то же время баллы за тестирование будут считаться по-разному. На ГИА результаты переводят в оценку от 1 до 12 баллов, а на ВНО в 100-200 баллов.

Отметим, что в этом году каждый участник имеет право сдать ВНО не более из 5-ти учебных предметов (для сравнения: в 2020 году для выпускников были доступны тесты максимально из 4 предметов).

Когда будут результаты ВНО и вступительная кампания

В 2021 году для поступления в вуз на бакалавриат абитуриент должен подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам (или двум конкурсным предметам, если для вступления еще необходимо пройти творческий конкурс).

Информация о результатах ВНО по всем учебным предметам появятся на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

А уже с 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить в него документы. Подать документы в учреждения высшего образования можно будет с 14 июля до 23 июля включительно. Отметим, что вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно.

Интересно, что в 2021 году установлено ограничение на количество заявлений, которые абитуриент может подать на контракт. Так, в этом году их количество – не более чем 30. Формирование рейтинговых списков поступающих будет не позднее 28 июля. Зачисление поступающих будет проводиться 9 августа.