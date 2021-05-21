На Херсонщине на ВНО зарегистрировались участники, окончившие школу 40 лет назад

Сдать ВНО в этом году изъявили желание жители Херсонской области, которые получили образование 40 лет назад и имеют документы старого образца. Поэтому они также примут участие во внешнем независимом оценивании.

В этом году основная сессия ВНО стартует уже сегодня, 21 мая. Первый предмет для проверки знаний – химия. Всего в Украине зарегистрировалось на ВНО почти 390 участников.

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Руководитель Херсонского регионального центра оценивания качества образования Максим Кирпенко отметил, что в их области для участия в ВНО зарегистрировались люди, которые завершали школу в середине 80-х годов.

Они имеют документы еще советского образца. Но, есть соответствующие разъяснения МОН по поводу этих документов, поэтому, придерживаясь этих норм и правил, мы зарегистрировали таких участников,

– рассказал Максим Кирпенко.

По его словам, среди зарегистрированных на ВНО подавляющее большинство выпускники – 60%. Также есть выпускники прошлых лет и студенты/слушатели заведений І-ІІ уровня аккредитации (колледжи, профтехов и тому подобное).

Он отметил, что в целом предметов ВНО – 11, но тестов 13. Одним из нововведений этого года является то, что тест по украинскому языку и математике распределены на 2 разных теста. То есть, сейчас есть:

тест украинского языка,

тест украинского языка и литературы,

тест по математике уровня профильный,

тест по математике уровня стандарт.

"То есть, это, фактически, 4 разных теста вместо двух тестов, которые были в предыдущие годы. Это дополнительный инструментарий, дающий возможность более четко подобрать тот вид теста, который нужен конкретному участнику ВНО", – добавил Кирпенко.

Что надо взять с собой на ВНО

Добавим, что тестирование будет проходить с учетом карантинных ограничений. Все условия должны создать на пунктах тестирования.

Сам же участник ВНО должен позаботиться о таких вещах:

приготовить паспорт, документ по которому регистрировался;

сертификат участника ВНО,

приглашение-пропуск.

Только при наличии этих двух документов участник будет допущен на пункт ВНО. А на тестирование участник должен зайти не позднее 10: 50, когда закрывается дверь пункта.

Отметим, что ВНО в Украине продлится до 15 июня.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала