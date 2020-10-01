Министерство образования и науки Украины обнародовало приказ касательно решения о подготовке отдельного теста по украинскому языку, а также теста по украинскому языку и литературе. Поэтому, выпускники в 2021 году смогут выбрать, какое ВНО по языку сдавать.

Теперь Украинский центр оценивания качества образования должен внедрить в план проведения ВНО отдельный тест по украинскому языку, говорится в приказе МОН.

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Планируется, что часть поступающих сможет выбрать для поступления результаты нового теста ВНО только по украинскому языку. При этом поступающие, которые планируют учиться на гуманитарных специальностях должны сдавать тест украинского языка и литературы. Больше о том, кому из поступающих, надо сдавать ВНО по литературе – читайте по ссылке.

Минобразования уже поручил Украинскому центру оценивания качества образования сформировать задание для двух сертификационных работ – украинского языка, а также украинского языка и литературе. Оба теста должны соответствовать программе ВНО, которая утверждена МОН в июне 2018 года.

Согласно графику проведения ВНО в 2021 году, тестирование по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится в один тестовый день – 1 июня 2021 года. Даты по всем предметам – можно глянуть здесь.

Как будет проходить ВНО по украинского языка и литературы в 2021 году

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет иметь 24 задания по литературе и 39-по украинскому языку с выбором ответа и на установление соответствия, а также 4 задания по украинскому языку с предоставлением письменного ответа.

При этом сертификационная работа по украинскому языку будет содержать только задания по украинскому языку (39 заданий с выбором ответа или на установление соответствия и 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа).

Добавим, что в заданиях ЗНО в 2021 году будут использоваться старые нормы правописания (а не новые, которые были приняты в 2019 году). Больше деталей о ВНО по украинскому языкау и литературе в 2021 году – читайте по ссылке.

Подготовка к ВНО с украинскому языку и литературе в 2021 году: посмотрите, какие произведения надо прочитать по программе.