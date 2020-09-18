ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе
Министерство образования и науки предоставило перечень произведений украинской литературы, которые являются обязательными для изучения школьникам, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2021 году.
Этот список определен действующей программой ВНО по украинскому языку и литературе, передает 24 канал.
Интересно Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: детали
Все произведения разделены по хронологическому принципу – от устного народного творчества к современному литературному процессу.
Список произведений на ВНО-2021 по украинской литературе
Произведения устного народного творчества
- Песни Маруси Чурай ("Віють вітри", "За світ встали козаченьки")
- "Ой Морозе, Морозенку" (историческая песня)
- "Чи не той то хміль…" (историческая песня)
- "Дума про Марусю Богуславку" (народная дума)
- "Ой летіла стріла" (баллада)
Произведения древней украинской литературы
- "Повість минулих літ" (в частности, отрывок об основании Киева и отрывок о мести княгини Ольги)
- "Слово про похід Ігорів"
- Dе Ііbеrtatе ,"Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень" (автор – Григорий Сковорода)
Произведения литературы конца 18 – начала 20 века
- "Енеїда" та "Наталка Полтавка" (автор – Иван Котляревский)
- "Чорна рада" (автор – Пантелеймон Кулиш)
- "Кайдашева сім'я" (автор – Иван Нечуй-Левицкий)
- "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 1 и 4 части (автор – Панас Мирный)
- "Мартин Боруля" (автор – Иван Карпенко-Карый)
- "Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.." (автор – Иван Франко)
Произведения литературы 20 века
- "Тіні забутих предків" (автор – Михаил Коцюбинский)
- Іntermezzo (автор – Михаил Коцюбинский)
- "Камінний хрест (автор – Василий Стефаник)
- Valse mélancolique (автор – Ольга Кобылянская)
- Соntra spem spero! та "Лісова пісня" (автор – Леся Украинка)
- "Блакитна Панна" (автор – Николай Вороной)
- "Чари ночі" и "О слово рідне! Орле скутий..." (автор – Александр Олесь)
- "О, панно Інно..." , "Пам’яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…" (автор – Павел Тычина)
- "У теплі дні збирання винограду…" (автор – Максим Рыльский)
- "Я (Романтика)" (автор – Николай Хвылевой)
- "Майстер корабля" (автор – Юрий Яновский)
- "Любіть Україну!" (автор – Владимир Сосюра)
- "Місто" (автор – Валерьян Пидмогильный)
- "Моя автобіографія" та "Сом" (автор – Остап Вишня)
- "Мина Мазайло" (автор – Николай Кулиш)
- "Різдво" (автор – Богдан-Игорь Антоныч)
- "Зачарована Десна" (автор – Александр Довженко)
- "Пісня про рушник" (автор – Андрей Малышко)
- "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства" (автор – Василий Симоненко)
- "Наша мова" (автор – Василий Голобородько)
- "Модри камінь" (автор – Олесь Гончар)
- "Три зозулі з поклоном" (автор – Григор Тютюнник)
- "Господи, гніву пречистого..." (автор – Василий Стус)
- "Балада про соняшник" (автор – Иван Драч)
- "Два кольори" (автор – Дмитрий Павлычко)
- "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай" (автор – Лина Костенко)
Произведения украинских писателей – эмигрантов
- "Тигролови" (автор – Иван Багряный)
- "Уривок з поеми" (автор – Евгений Маланюк)
Современный литературный процесс
Здесь участники ВНО должны ориентироваться в основных тенденциях развития современной литературы и определять наиболее характерные признаки постмодернизма.
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