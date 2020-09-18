Министерство образования и науки предоставило перечень произведений украинской литературы, которые являются обязательными для изучения школьникам, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2021 году.

Этот список определен действующей программой ВНО по украинскому языку и литературе, передает 24 канал. Интересно Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: детали Все произведения разделены по хронологическому принципу – от устного народного творчества к современному литературному процессу. Список произведений на ВНО-2021 по украинской литературе Произведения устного народного творчества Песни Маруси Чурай ("Віють вітри", "За світ встали козаченьки") "Ой Морозе, Морозенку" (историческая песня) "Чи не той то хміль…" (историческая песня) "Дума про Марусю Богуславку" (народная дума) "Ой летіла стріла" (баллада) Произведения древней украинской литературы "Повість минулих літ" (в частности, отрывок об основании Киева и отрывок о мести княгини Ольги)

"Слово про похід Ігорів"

Dе Ііbеrtatе ,"Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень" (автор – Григорий Сковорода) Произведения литературы конца 18 – начала 20 века "Енеїда" та "Наталка Полтавка" (автор – Иван Котляревский)

"Чорна рада" (автор – Пантелеймон Кулиш)

"Кайдашева сім'я" (автор – Иван Нечуй-Левицкий)

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?" 1 и 4 части (автор – Панас Мирный)

"Мартин Боруля" (автор – Иван Карпенко-Карый)

"Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.." (автор – Иван Франко) Произведения литературы 20 века "Тіні забутих предків" (автор – Михаил Коцюбинский) Іntermezzo (автор – Михаил Коцюбинский) "Камінний хрест (автор – Василий Стефаник) Valse mélancolique (автор – Ольга Кобылянская) Соntra spem spero! та "Лісова пісня" (автор – Леся Украинка) "Блакитна Панна" (автор – Николай Вороной) "Чари ночі" и "О слово рідне! Орле скутий..." (автор – Александр Олесь) "О, панно Інно..." , "Пам’яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…" (автор – Павел Тычина) "У теплі дні збирання винограду…" (автор – Максим Рыльский) "Я (Романтика)" (автор – Николай Хвылевой) "Майстер корабля" (автор – Юрий Яновский) "Любіть Україну!" (автор – Владимир Сосюра) "Місто" (автор – Валерьян Пидмогильный) "Моя автобіографія" та "Сом" (автор – Остап Вишня) "Мина Мазайло" (автор – Николай Кулиш) "Різдво" (автор – Богдан-Игорь Антоныч) "Зачарована Десна" (автор – Александр Довженко) "Пісня про рушник" (автор – Андрей Малышко) "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства" (автор – Василий Симоненко) "Наша мова" (автор – Василий Голобородько) "Модри камінь" (автор – Олесь Гончар) "Три зозулі з поклоном" (автор – Григор Тютюнник) "Господи, гніву пречистого..." (автор – Василий Стус) "Балада про соняшник" (автор – Иван Драч) "Два кольори" (автор – Дмитрий Павлычко) "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай" (автор – Лина Костенко) Произведения украинских писателей – эмигрантов "Тигролови" (автор – Иван Багряный)

"Уривок з поеми" (автор – Евгений Маланюк) Современный литературный процесс Здесь участники ВНО должны ориентироваться в основных тенденциях развития современной литературы и определять наиболее характерные признаки постмодернизма. Подробно ознакомиться с требованиями к уровню общеобразовательной подготовки абитуриентов можно, просмотрев программу внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе по ссылке.