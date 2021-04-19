По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, это поможет избежать очереди на входе и дополнительных социальных контактов.

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Она отметила, что УЦОКО включил возможность использования паспорта в мобильном приложении "Дия" для идентификации личности на входе в пункт проведения тестирования.

При этом, Вакуленко добавила, что государство не финансирует обеспечение пунктов проведения ВНО специальными приборами для проверки документов в приложении "Дия".

То есть работники пунктов проведения ВНО – педагоги и руководители учебных заведений должны самостоятельно установить соответствующее приложение в телефоне и уметь им пользоваться.

Это достаточно проблематично, поэтому лучше, чтобы участники пользовались обычными документами – это ускорит их процесс входа в пункты проведения и не создаст им дополнительных неприятных моментов ожидания,

– подчеркнула она.

Заместитель директора УЦОКО рассказала, что в каждом пункте тестирования будет находиться по меньшей мере один человек, который будет иметь соответствующее приложение в своем смартфоне.

Но участнику ВНО придется ждать входа в пункт проведения тестирования, пока этот специалист будет проверять электронные документы. Поэтому Украинский центр оценивания просит участников иметь с собой паспорт или ID-карту.

К слову, 30 марта Верховная Рада приняла законопроект О цифровых паспортах. Таким образом Украина стала первым государством мира, в котором е-паспорта приравняли к бумажным – они стали полными юридическими аналогами обычных.