Ранее в МОН объявили об отмене государственной итоговой аттестации для учащихся 4 и 9 классов. Однако такого же решения для ВНО не будет, утверждают в министерстве.

Узнайте Как подготовиться к ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: советы от экспертов

Согласно решению правительства, во время карантина разрешили проводить мероприятия по оценке качества образования.

Когда в Украине будет ВНО 2021

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: