ВНО-2021 состоится, несмотря на карантин
Пробное ВНО, основная и дополнительная сессии ВНО в 2021 году пройдут в запланированные сроки. Переносить их не будут, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Источник:МОН
Ранее в МОН объявили об отмене государственной итоговой аттестации для учащихся 4 и 9 классов. Однако такого же решения для ВНО не будет, утверждают в министерстве.
Узнайте Как подготовиться к ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: советы от экспертов
Согласно решению правительства, во время карантина разрешили проводить мероприятия по оценке качества образования.
Когда в Украине будет ВНО 2021
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая – химия,
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая – английский язык,
- 28 мая – математика,
- 1 июня – украинский язык и литература,
- 4 июня – история Украины,
- 7 июня – физика,
- 10 июня – биология,
- 15 июня – география.
Даты ВНО в 2021 / Инфографика 24 канала
Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать на своих информационных страницах приглашения-пропуска.
Результаты внешнего независимого оценивания объявят в такие даты:
- до 4 июня – химия,
- до 18 июня – иностранные языки,
- до 22 июня – математика,
- до 25 июня – украинский язык и литература, история Украины, биология,
- до 30 июня – география.
Когда состоится пробное ВНО
Пробное ВНО запланировано на 10 апреля. Из-за карантина, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.
В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Результаты пробного ВНО 2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.
Когда дополнительная сессия ВНО
Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.
Поделиться новостью