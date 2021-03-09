Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании в 2021 году завершилась 5 марта. Сейчас известно, что зарегистрировались более 318 тысяч выпускников, однако еще не все заявления обработаны.

Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают прорабатывать заявления, которые были отправлены до 5 марта. Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 по 18 мая включительно.

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Какие предметы выбирают школьники

Самыми популярными предметами ЕГЭ, которые выбирают ученики, стали:

украинский язык и литература – подались 208 044 человека (только украинский язык – 103 931 человек);

математика – 242 834 человека (для ВНО по математике уровня стандарт – 65 652 человека);

история Украины – 247 109 человек;

география – 147 207 человек;

английский язык – 122 681 человек;

биология – 104 664 человека;

физика – 26 911 человек;

химия – 10 338 человек;

немецкий язык – 1 965 человек;

французский язык – 464 человека:

испанский язык – 149 человек.

Добавим, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который участник ВНО получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.

Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса. Сделать это можно по этой ссылке.

ВНО в 2021 году

Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО по географии).

Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

К слову, в Украине могут перенести ВНО по математике. А все из-за того, что оно назначено на 28 мая, но обычно в этот день школы проводят праздник последнего звонка.

Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит МОН перенести тестирование по математике на 27 мая. Но, по мнению образовательного омбудсмена, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО.