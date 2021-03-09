ВНО-2021: сколько учеников зарегистрировались и какие предметы стали самыми популярными
Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании в 2021 году завершилась 5 марта. Сейчас известно, что зарегистрировались более 318 тысяч выпускников, однако еще не все заявления обработаны.
Источник:Министерство образования и науки
Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают прорабатывать заявления, которые были отправлены до 5 марта. Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 по 18 мая включительно.
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Какие предметы выбирают школьники
Самыми популярными предметами ЕГЭ, которые выбирают ученики, стали:
- украинский язык и литература – подались 208 044 человека (только украинский язык – 103 931 человек);
- математика – 242 834 человека (для ВНО по математике уровня стандарт – 65 652 человека);
- история Украины – 247 109 человек;
- география – 147 207 человек;
- английский язык – 122 681 человек;
- биология – 104 664 человека;
- физика – 26 911 человек;
- химия – 10 338 человек;
- немецкий язык – 1 965 человек;
- французский язык – 464 человека:
- испанский язык – 149 человек.
Добавим, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который участник ВНО получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.
Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса. Сделать это можно по этой ссылке.
ВНО в 2021 году
Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО по географии).
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
К слову, в Украине могут перенести ВНО по математике. А все из-за того, что оно назначено на 28 мая, но обычно в этот день школы проводят праздник последнего звонка.
Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит МОН перенести тестирование по математике на 27 мая. Но, по мнению образовательного омбудсмена, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО.
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