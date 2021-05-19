В УЦОКО рассказали, что мошенники за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям купить тетради сертификационных работ ЗНО-2021 с ответами к ним.

Важно В Украине могут снизить пороговый балл ВНО-2021

В частности, они уверяют в надежности и достоверности источника информации, постоянно придумывая новые схемы. Например, для убедительности присылают письмо из якобы официального ящика УЦОКО.

Безусловно, купить можно что угодно, но точно не тест ВНО. В Украинском центре оценивания качества образования создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения тестирований,

– подчеркнули в центре.

В частности, в УЦОКО строго засекречено, как составляют тесты и печатают сертификационные работы.

"Отдельно отметим, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет", – добавили в УЦОКО.

В центре предостерегли учеников отклонять сомнительные предложения, чтобы не быть обманутым.

Для тщательной подготовки к ВНО специалисты ЦЕНТРА советуют проходить тесты предыдущих лет, которые есть в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", чтобы проверять знания и анализировать свои ошибки.

К слову, уже в пятницу, 21 мая стартует первое тестирование – ВНО по химии. Как будет проходить ВНО в условиях карантина – читайте в материале.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала