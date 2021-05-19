В УЦОКО рассказали, что мошенники за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям купить тетради сертификационных работ ЗНО-2021 с ответами к ним.
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В частности, они уверяют в надежности и достоверности источника информации, постоянно придумывая новые схемы. Например, для убедительности присылают письмо из якобы официального ящика УЦОКО.
Безусловно, купить можно что угодно, но точно не тест ВНО. В Украинском центре оценивания качества образования создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения тестирований,
– подчеркнули в центре.
В частности, в УЦОКО строго засекречено, как составляют тесты и печатают сертификационные работы.
"Отдельно отметим, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет", – добавили в УЦОКО.
В центре предостерегли учеников отклонять сомнительные предложения, чтобы не быть обманутым.
Для тщательной подготовки к ВНО специалисты ЦЕНТРА советуют проходить тесты предыдущих лет, которые есть в свободном доступе в рубрике "Тесты прошлых лет", чтобы проверять знания и анализировать свои ошибки.
К слову, уже в пятницу, 21 мая стартует первое тестирование – ВНО по химии. Как будет проходить ВНО в условиях карантина – читайте в материале.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала