ВНО-2021 по биологии: обнародовали правильные ответы на тесты

Украинские выпускники в четверг, 10 июня, сдали тестирование по биологии. Участие в тестировании приняли почти 80 тысяч человек. Ниже опубликованы правильные ответы на задания тестов ВНО по биологии.
15 участников лиц не допустили в пункт тестирования из-за опоздания или отсутствия документа, еще 3 – из-за признаков острых респираторных заболеваний.
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Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по биологии, правильно выполнив все задания, – 82 балла.
На выполнение тестов отводилось 150 минут. Сертификационная работа по биологии насчитывала 50 заданий:
- с выбором одного правильного ответа (38 заданий),
- на установление соответствия (8 заданий)
- с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).
Правильные ответы на ВНО по биологии
Ответы к ВНО-2021 по биологии / Фото УЦОКО
Заданиям сертификационной работы по биологии можно ознакомиться по этой ссылке.
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- Правильные ответы к ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.
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- Правильные ответы к ВНО по физике – смотрите по ссылке.
Официальные результаты тестирования по биологии будут известны до 25 июня.
К слову, ВНО в Украине еще продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина. В частности, все участники находятся в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.