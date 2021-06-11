15 участников лиц не допустили в пункт тестирования из-за опоздания или отсутствия документа, еще 3 – из-за признаков острых респираторных заболеваний.

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Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по биологии, правильно выполнив все задания, – 82 балла.

На выполнение тестов отводилось 150 минут. Сертификационная работа по биологии насчитывала 50 заданий:

с выбором одного правильного ответа (38 заданий),

на установление соответствия (8 заданий)

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Правильные ответы на ВНО по биологии

Ответы к ВНО-2021 по биологии / Фото УЦОКО

Заданиям сертификационной работы по биологии можно ознакомиться по этой ссылке.

Ответы на другие предметы ВНО-2021:

Официальные результаты тестирования по биологии будут известны до 25 июня.

К слову, ВНО в Украине еще продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина. В частности, все участники находятся в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.