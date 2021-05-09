Учительница "Всеукраинской школы онлайн" Анастасия Онатий предложила 8 шагов успешной и структурированной подготовки к тесту по украинскому языку и литературе.
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Как подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе
Ознакомьтесь с обновленным форматом ВНО по этому предмету
В этом году выпускники могут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку.
Эксперт советует обратить внимание на задачи 34 – 38 по украинскому языку. Подготовиться к этому заданию по лексике помогут следующие ресурсы:
- Язык – ДНК нации: там есть много картинок и упражнений с паронимами, синонимами, фразеологизмами;
- Onlinecorrector: здесь можно почитать о лексических ошибках;
- Correctarium: это Telegram-канал с советами по словоупотреблению.
Совет выпускникам! К задачам по лексике надо готовиться постепенно. Поэтому лучше запланируйте изучение 5 – 10 новых паронимов или фразеологизмов на каждый день, чем пытаться заучить длинный перечень за один подход.
Распланируйте подготовку
Если у вас есть какие-то пробелы по этому предмету, то сконцентрируйтесь именно на тех темах, которые чаще всего случаются в тесте.
Удобный здесь формат чек-листов на каждый день – перечень тем, которые необходимо повторить, и тренировочные задания, которые надо выполнить. Можно использовать мобильные приложения, которые помогают сформировать to-do-list на день. По ним удобно отслеживать, сколько материала проработано.
Также стоит систематизировать повторение материала. Распределите месяц на 4 блока и распланируйте повторение тем.
Например: Неделя 1. Украинская литература – от фольклора до классицизма. Украинский язык – фонетика и орфография. Чтобы не пропустить ни одну из тем, ориентируйтесь на официальную программу ВНО.
Меняйте виды деятельности во время повторения:
Например:
- теория (10 – 15 минут в разных форматах),
- практика (20 минут) – тренировочные упражнения,
- обобщение (20 минут).
И используйте разные форматы повторения: учебники, видеоуроки, подкасты, учебные паблики в инстаграме – разнообразие форматов помогает держать динамику и концентрацию во время подготовки.
Также запомните, что не надо читать много теории подряд. Ведь это неэффективно, потому что ваша концентрация быстро упадет.
Сделайте повторение интересным, разнообразным и веселым
Например, чтобы запомнить, что Тычина написал стихи "О панно Инна" и "Вы знаете, как липа шелестит", можно изобразить его с "маркерами" из этих произведений: скажем, автор сидит на липе и заполняет анкету, выбирая, "сестра или Вы?".
Павел Тычина пишет стихотворение / Иллюстрация Botan.studio
Обобщите изученное в форме итоговой таблицы
Сконцентрируйтесь на повторении художественных деталей: автор – псевдоним – перифразы об авторе – произведение – жанр – род – направление – имена персонажей – места событий и тому подобное.
Разместите такую таблицу на виду и заглядывайте туда чаще.
Пример таблицы для художественных деталей / Фейсбук-страница "Без оценок"
Ищите истину
Во время выполнения тестов важно не просто найти правильный вариант ответа, но и убедить себя, почему другие – неправильные. Эта привычка спасет от ошибок из-за невнимательности и спешки.
Напишите собственное высказывание
И сделать это стоит по меньшей мере трижды. Ведь за выполнение этого задания можно получить аж 20 баллов, поэтому очень важно отшлифовать структуру текста и проанализировать типичные ошибки.
Полезно также продумать свой образец собственного высказывания, которого будете придерживаться на ВНО: заранее выбрать слова-связки, создать картотеку типичных примеров из искусства и жизни.
Выберите четкий алгоритм выполнения задач
Например, сначала тесты, потом собственное высказывание (на черновике), затем анализ текста и открытые задания к нему, затем собственное высказывание (проверки и “чистовик”), затем заполнение бланков.
И, для того чтобы выбрать свой путь, придется выполнить несколько тестов в формате реального ВНО. Пройти тесты можно по этой ссылке.
На что не стоит тратить время за месяц до ВНО:
- перечитывать произведения из программы полностью. Лучше сконцентрируйтесь на повторении художественных деталей;
- писать диктанты, переводы — любые виды работы, которых нет на ВНО;
- часами читать учебники. Лучше позаботьтесь о динамической подготовке: 15 минут почитали – выполнили задание – обобщили материал в форме таблицы или схемы;
- полагаться на интуицию — оставьте эту опцию для непредвиденных ситуаций на ВНО, а сейчас старайтесь понять и проанализировать каждое задание;
- тратить много времени на темы, которые нечасто случаются в тестах. Например, разделение существительных на склонения или биографии писателей.
И не воспринимайте последний месяц перед ВНО как время, когда не надо спать, отдыхать и общаться с друзьями. Балансируйте все, а положительные эмоции, сон и физические нагрузки помогут вам быть продуктивнее.