Учительница "Всеукраинской школы онлайн" Анастасия Онатий предложила 8 шагов успешной и структурированной подготовки к тесту по украинскому языку и литературе.

К теме В Украине могут снизить пороговый балл ВНО-2021

Как подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе

Ознакомьтесь с обновленным форматом ВНО по этому предмету

В этом году выпускники могут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку.

Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе? Демонстрационный вариант теста можно посмотреть на сайте УЦОКО. А на платформе iLearn есть официальные видеокомментарии экспертов с пошаговым анализом пробного ВНО 2021.

Эксперт советует обратить внимание на задачи 34 – 38 по украинскому языку. Подготовиться к этому заданию по лексике помогут следующие ресурсы:

Язык – ДНК нации: там есть много картинок и упражнений с паронимами, синонимами, фразеологизмами;

Onlinecorrector: здесь можно почитать о лексических ошибках;

Correctarium: это Telegram-канал с советами по словоупотреблению.

Совет выпускникам! К задачам по лексике надо готовиться постепенно. Поэтому лучше запланируйте изучение 5 – 10 новых паронимов или фразеологизмов на каждый день, чем пытаться заучить длинный перечень за один подход.

Распланируйте подготовку

Если у вас есть какие-то пробелы по этому предмету, то сконцентрируйтесь именно на тех темах, которые чаще всего случаются в тесте.

Удобный здесь формат чек-листов на каждый день – перечень тем, которые необходимо повторить, и тренировочные задания, которые надо выполнить. Можно использовать мобильные приложения, которые помогают сформировать to-do-list на день. По ним удобно отслеживать, сколько материала проработано.

Также стоит систематизировать повторение материала. Распределите месяц на 4 блока и распланируйте повторение тем.

Например: Неделя 1. Украинская литература – от фольклора до классицизма. Украинский язык – фонетика и орфография. Чтобы не пропустить ни одну из тем, ориентируйтесь на официальную программу ВНО.

Меняйте виды деятельности во время повторения:

Например:

теория (10 – 15 минут в разных форматах),

практика (20 минут) – тренировочные упражнения,

обобщение (20 минут).

И используйте разные форматы повторения: учебники, видеоуроки, подкасты, учебные паблики в инстаграме – разнообразие форматов помогает держать динамику и концентрацию во время подготовки.

Также запомните, что не надо читать много теории подряд. Ведь это неэффективно, потому что ваша концентрация быстро упадет.

Сделайте повторение интересным, разнообразным и веселым

Например, чтобы запомнить, что Тычина написал стихи "О панно Инна" и "Вы знаете, как липа шелестит", можно изобразить его с "маркерами" из этих произведений: скажем, автор сидит на липе и заполняет анкету, выбирая, "сестра или Вы?".



Павел Тычина пишет стихотворение / Иллюстрация Botan.studio

Обобщите изученное в форме итоговой таблицы

Сконцентрируйтесь на повторении художественных деталей: автор – псевдоним – перифразы об авторе – произведение – жанр – род – направление – имена персонажей – места событий и тому подобное.

Разместите такую таблицу на виду и заглядывайте туда чаще.



Пример таблицы для художественных деталей / Фейсбук-страница "Без оценок"

Ищите истину

Во время выполнения тестов важно не просто найти правильный вариант ответа, но и убедить себя, почему другие – неправильные. Эта привычка спасет от ошибок из-за невнимательности и спешки.

Напишите собственное высказывание

И сделать это стоит по меньшей мере трижды. Ведь за выполнение этого задания можно получить аж 20 баллов, поэтому очень важно отшлифовать структуру текста и проанализировать типичные ошибки.

Полезно также продумать свой образец собственного высказывания, которого будете придерживаться на ВНО: заранее выбрать слова-связки, создать картотеку типичных примеров из искусства и жизни.

Выберите четкий алгоритм выполнения задач

Например, сначала тесты, потом собственное высказывание (на черновике), затем анализ текста и открытые задания к нему, затем собственное высказывание (проверки и “чистовик”), затем заполнение бланков.

И, для того чтобы выбрать свой путь, придется выполнить несколько тестов в формате реального ВНО. Пройти тесты можно по этой ссылке.

На что не стоит тратить время за месяц до ВНО:

перечитывать произведения из программы полностью. Лучше сконцентрируйтесь на повторении художественных деталей;

писать диктанты, переводы — любые виды работы, которых нет на ВНО;

часами читать учебники. Лучше позаботьтесь о динамической подготовке: 15 минут почитали – выполнили задание – обобщили материал в форме таблицы или схемы;

полагаться на интуицию — оставьте эту опцию для непредвиденных ситуаций на ВНО, а сейчас старайтесь понять и проанализировать каждое задание;

тратить много времени на темы, которые нечасто случаются в тестах. Например, разделение существительных на склонения или биографии писателей.

И не воспринимайте последний месяц перед ВНО как время, когда не надо спать, отдыхать и общаться с друзьями. Балансируйте все, а положительные эмоции, сон и физические нагрузки помогут вам быть продуктивнее.