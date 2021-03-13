ВНО по украинскому языку должен составлять каждый выпускник, ведь это обязательный предмет. Зато тест по украинской литературе нужен только для поступления на конкретные специальности. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 1 июня.

Полезными советами поделились основательница репетиторского центра "Акцент+" Ирина Кевлюк и соучредитель онлайн-платформы Preply Дмитрий Волошин.

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Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе

В этом году ученики могут выбрать, какое ВНО составлять – по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку.

ВНО по украинскому языку

Этот тест могут составлять выпускники, которые не планируют поступать в вуз, но хотят получить аттестат об окончании обучения в школе. А также абитуриенты, которые выбрали специальности, не требующие теста по литературе.

Самое высокое количество баллов, которое можно получить за этот перечень задач – 74 балла. На выполнение теста отведено 150 минут. Сертификационная работа будет содержать только задания по украинскому языку:

39 задач закрытых форм с выбором ответа или на установление соответствия (№ 25-63)

1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа (№ 67).

ВНО по украинскому языку и литературе

На их выполнение отведено 210 минут. Максимальное количество тестовых баллов по украинскому языку и литературе составляет 116 баллов.

Эта сертификационная работа содержит вопрос по двум предметам и предусматривает выполнение 67 заданий тестовой тетради:

с выбором одного правильного ответа;

на установление соответствия;

открытой формы с коротким письменным ответом;

открытой формы с развернутым письменным ответом.

Отметим, что ВНО по украинскому языку и литературе нужно абитуриентам, поступающим на гуманитарное направление. Ознакомиться с перечнем специальностей можно по ссылке.

Как подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе

Ирина Кевлюк считает, что самое трудное для учащихся при подготовке – найти правильную мотивацию и спланировать график занятий.

По ее словам, подготовка к одному предмету должна проходить минимум два раза в неделю с продолжительностью занятия 1,5 часа.

Есть три подхода к подготовке:

самостоятельная подготовка,

работа с репетитором,

обучение с помощью онлайн-курсов.

Каждый из этих форматов будет действенным, если объективно оценить свои умения и объемы информации, которую нужно осилить. Поэтому, вполне реально самостоятельно подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе.

"Но самостоятельно систематизировать большой объем материала очень сложно. Ведь нужно уметь акцентировать внимание на деталях и выделять важные моменты", – объясняет репетиторка.

Полезный совет! Поищите в интернете бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ВНО по различным предметам, чтобы выбрать для себя комфортную программу и оптимальную нагрузку.

Как подготовиться к тесту по украинскому языку

Репетитор выделила несколько тем из программы ВНО, которые даются ученикам сложнее всего:

отделенные члены предложения;

согласование числительного с существительным;

правописание наречий;

способы выражения подлежащего и сказуемого.

Помните, что часто тесты проверяют не только эрудицию, но и внимательность ученика. Например, в задании могут попросить обозначить строку с неправильно написанными словами или вариант, который может иметь два варианта.

Когда будете готовиться, не забывайте, что на ВНО важно знать не только правила грамматики и пунктуации, но и исключения из них. Обратите внимание именно на те моменты, когда правила не работают,

– рекомендует Дмитрий Волошин.

По редакции нового украинского правописания – причин для волнения нет. Ведь в ВНО по украинскому языку не будут включать задачи на знание правил обновленного правописания.

Как подготовиться к ВНО по украинской литературе

Среди тем по украинской литературе, которые даются ученикам сложнее всего, выделяют теорию литературы.

Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе

Эксперты советуют, изучая программу по украинской литературе, особое внимание уделять деталям. Это поможет лучше запомнить произведение и идентифицировать автора.

Я стараюсь давать детям какие-то нетипичные факты из биографии писателей, истории написания произведений – чем интереснее информация, тем лучше ребенок ее запоминает. Настоятельно рекомендую полностью читать все тексты и не использовать сокращения,

– добавляет Дмитрий Волошин.

В то же время Ирина Кевлюк добавляет, что уже хрестоматию произведений можно посмотреть в конце подготовки, чтобы повторить анализ рассказа и характеристику героев.

Кроме того, в разделе украинской литературы могут быть вопросы о том, кому посвящено то или иное произведение. Поэтому за неделю-две до теста стоит "пройтись" по всем произведениях и выписать, кто автор и кому он его посвятил.

По словам экспертов, для того, чтобы запомнить большое количество информации о различных литературных произведениях, ее нужно визуализировать. Да, ученикам достаточно прописать ручкой понятную для себя информацию в таблицу.

К слову, основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии). А результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО