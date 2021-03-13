Как подготовиться к ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: советы от экспертов
ВНО по украинскому языку должен составлять каждый выпускник, ведь это обязательный предмет. Зато тест по украинской литературе нужен только для поступления на конкретные специальности. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 1 июня.
Источник:УП.Життя
Полезными советами поделились основательница репетиторского центра "Акцент+" Ирина Кевлюк и соучредитель онлайн-платформы Preply Дмитрий Волошин.
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Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе
В этом году ученики могут выбрать, какое ВНО составлять – по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку.
ВНО по украинскому языку
Этот тест могут составлять выпускники, которые не планируют поступать в вуз, но хотят получить аттестат об окончании обучения в школе. А также абитуриенты, которые выбрали специальности, не требующие теста по литературе.
Самое высокое количество баллов, которое можно получить за этот перечень задач – 74 балла. На выполнение теста отведено 150 минут. Сертификационная работа будет содержать только задания по украинскому языку:
- 39 задач закрытых форм с выбором ответа или на установление соответствия (№ 25-63)
- 1 задание открытой формы на предоставление развернутого письменного ответа (№ 67).
ВНО по украинскому языку и литературе
На их выполнение отведено 210 минут. Максимальное количество тестовых баллов по украинскому языку и литературе составляет 116 баллов.
Эта сертификационная работа содержит вопрос по двум предметам и предусматривает выполнение 67 заданий тестовой тетради:
- с выбором одного правильного ответа;
- на установление соответствия;
- открытой формы с коротким письменным ответом;
- открытой формы с развернутым письменным ответом.
Отметим, что ВНО по украинскому языку и литературе нужно абитуриентам, поступающим на гуманитарное направление. Ознакомиться с перечнем специальностей можно по ссылке.
Как подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе
Ирина Кевлюк считает, что самое трудное для учащихся при подготовке – найти правильную мотивацию и спланировать график занятий.
По ее словам, подготовка к одному предмету должна проходить минимум два раза в неделю с продолжительностью занятия 1,5 часа.
Есть три подхода к подготовке:
- самостоятельная подготовка,
- работа с репетитором,
- обучение с помощью онлайн-курсов.
Каждый из этих форматов будет действенным, если объективно оценить свои умения и объемы информации, которую нужно осилить. Поэтому, вполне реально самостоятельно подготовиться к ВНО по украинскому языку и литературе.
"Но самостоятельно систематизировать большой объем материала очень сложно. Ведь нужно уметь акцентировать внимание на деталях и выделять важные моменты", – объясняет репетиторка.
Как подготовиться к тесту по украинскому языку
Репетитор выделила несколько тем из программы ВНО, которые даются ученикам сложнее всего:
- отделенные члены предложения;
- согласование числительного с существительным;
- правописание наречий;
- способы выражения подлежащего и сказуемого.
Помните, что часто тесты проверяют не только эрудицию, но и внимательность ученика. Например, в задании могут попросить обозначить строку с неправильно написанными словами или вариант, который может иметь два варианта.
Когда будете готовиться, не забывайте, что на ВНО важно знать не только правила грамматики и пунктуации, но и исключения из них. Обратите внимание именно на те моменты, когда правила не работают,
– рекомендует Дмитрий Волошин.
По редакции нового украинского правописания – причин для волнения нет. Ведь в ВНО по украинскому языку не будут включать задачи на знание правил обновленного правописания.
Как подготовиться к ВНО по украинской литературе
Среди тем по украинской литературе, которые даются ученикам сложнее всего, выделяют теорию литературы.
Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе
Эксперты советуют, изучая программу по украинской литературе, особое внимание уделять деталям. Это поможет лучше запомнить произведение и идентифицировать автора.
Я стараюсь давать детям какие-то нетипичные факты из биографии писателей, истории написания произведений – чем интереснее информация, тем лучше ребенок ее запоминает. Настоятельно рекомендую полностью читать все тексты и не использовать сокращения,
– добавляет Дмитрий Волошин.
В то же время Ирина Кевлюк добавляет, что уже хрестоматию произведений можно посмотреть в конце подготовки, чтобы повторить анализ рассказа и характеристику героев.
Кроме того, в разделе украинской литературы могут быть вопросы о том, кому посвящено то или иное произведение. Поэтому за неделю-две до теста стоит "пройтись" по всем произведениях и выписать, кто автор и кому он его посвятил.
По словам экспертов, для того, чтобы запомнить большое количество информации о различных литературных произведениях, ее нужно визуализировать. Да, ученикам достаточно прописать ручкой понятную для себя информацию в таблицу.
К слову, основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии). А результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
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