ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: появились правильные ответы на тесты

2 июня 2021 , 07:05
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Источник:

УЦОКО

Участники во вторник, 1 июня, сдавали ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе. Участие в двух тестах приняли более 375 тысяч человек. Смотрите ниже правильные ответы на задания тестов по украинскому языку и литературе.

Для участников ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе создали более 24 тысяч аудиторий в разных городах Украины.

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Известно, что 75 участников ВНО не допустили к пунктам тестирования, из них 12 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО, правильно выполнив все задания:

  • по украинскому языку – 74 балла,
  • по украинскому языку и литературе – 116 баллов.

Сертификационная работа по украинскому языку насчитывала 40 заданий различных форм, а по украинскому языку и литературе – 67 заданий.

Правильные ответы на ВНО по украинскому языку

Ответы к ВНО по украинскому языку / Фото УЦОКО

С задачами сертификационной работы по украинскому языку можно ознакомиться по этой ссылке.

Ответы к ВНО по украинскому языку и литературе


Ответы к ВНО по украинскому языку и литературе / Фото УЦОКО

С задачами сертификационной работы по украинскому языку можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что официальные результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут известны к 25 июня.

К слову, в общем ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.


График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Автор: Марія Бондар