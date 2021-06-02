ВНО-2021 по украинскому языку и литературе: появились правильные ответы на тесты

Участники во вторник, 1 июня, сдавали ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе. Участие в двух тестах приняли более 375 тысяч человек. Смотрите ниже правильные ответы на задания тестов по украинскому языку и литературе.

Для участников ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе создали более 24 тысяч аудиторий в разных городах Украины.

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Известно, что 75 участников ВНО не допустили к пунктам тестирования, из них 12 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО, правильно выполнив все задания:

по украинскому языку – 74 балла,

по украинскому языку и литературе – 116 баллов.

Сертификационная работа по украинскому языку насчитывала 40 заданий различных форм, а по украинскому языку и литературе – 67 заданий.

Правильные ответы на ВНО по украинскому языку