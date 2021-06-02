Для участников ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе создали более 24 тысяч аудиторий в разных городах Украины.
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Известно, что 75 участников ВНО не допустили к пунктам тестирования, из них 12 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.
Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО, правильно выполнив все задания:
- по украинскому языку – 74 балла,
- по украинскому языку и литературе – 116 баллов.
Сертификационная работа по украинскому языку насчитывала 40 заданий различных форм, а по украинскому языку и литературе – 67 заданий.
Правильные ответы на ВНО по украинскому языку
Ответы к ВНО по украинскому языку / Фото УЦОКО
Ответы к ВНО по украинскому языку и литературе
Ответы к ВНО по украинскому языку и литературе / Фото УЦОКО
Отметим, что официальные результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут известны к 25 июня.
К слову, в общем ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала