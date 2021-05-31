ВНО-2021 по математике: обнародовали правильные ответы на тесты

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Выпускники 28 мая сдавали ВНО по математике. Отметим, что в этом году они могли выбрать – сдавать математику на уровне стандарта или профильном. Участие в тестировании приняли почти 245 тысяч человек. Смотрите ниже правильные ответы на задания тестов по математике.