102 участников не допустили к пунктам тестирования ВНО, из них 14 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

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Отметим, что максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО по математике, правильно выполнив все задания: уровень стандарта – 50 баллов, по профильному уровню – 67 баллов.

Сертификационная работа по математике (уровня стандарт) насчитывала 28 задач различных форм:

с выбором одного правильного ответа (16 заданий),

определение соответствия (4 задания),

открытая форма с коротким (6 задач) и развернутым (2 задания) ответом.

С задачами сертификационной работы и файлом по аудированию можно ознакомиться по этой ссылке.

Сертификационная работа по математике (профильный уровень) насчитывала 34 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (16 заданий),

определение соответствия (4 задания),

открытая форма с коротким (9 задач) и развернутым (5 задач) ответом.

Ответы к ВНО-2021 по математике

Скриншот ответы по математике 2021 / Фото УЦОКО

Установления порога "сдал/не сдал" и определение результатов ВНО по математике состоится 18 июня.

Размещение результатов тестирования по математике на информационных страницах участников ВНО состоится 22 июня.

К слову, в целом ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала