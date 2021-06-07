ВНО-2021 по истории Украины: обнародовали правильные ответы на тесты

Украинские выпускники в пятницу, 4 июня, сдали ВНО по истории Украины. Участие в тестировании приняли свыше 203 000 человек. Ниже опубликованы правильные ответы на задания тестов по истории Украины.

Известно, что 33 участников ВНО не допустили в пункты тестирования, из них 5 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

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Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО по истории Украины, правильно выполнив все задания – 94 балла.

Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состоит из двух частей:

"История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),

"История Украины с древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).

Правильные ответы на ВНО по истории Украины



Ответы к ВНО по истории Украины / Фото УЦОКО

С задачами сертификационной работы по истории Украины можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, что официальные результаты тестирования по истории Украины будут известны к 25 июня.