Известно, что 33 участников ВНО не допустили в пункты тестирования, из них 5 – из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.
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Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник за ВНО по истории Украины, правильно выполнив все задания – 94 балла.
Сертификационная работа по истории Украины насчитывала 60 заданий различных форм и состоит из двух частей:
- "История Украины ХХ – начала XXI века" (30 заданий),
- "История Украины с древнейших времен до конца XIX века" (30 заданий).
Правильные ответы на ВНО по истории Украины
Ответы к ВНО по истории Украины / Фото УЦОКО
С задачами сертификационной работы по истории Украины можно ознакомиться по этой ссылке.
Отметим, что официальные результаты тестирования по истории Украины будут известны к 25 июня.