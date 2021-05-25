ВНО-2021 по иностранным языкам: опубликованы правильные ответы на тесты

В Украине 24 мая выпускники сдали ВНО по немецкому, французскому и испанскому языках. Уже обнародовали правильные ответы на задания тестов, поэтому абитуриенты теперь могут определить собственный тестовый балл.
Участие в тестировании по испанскому, немецкому и французскому языках приняли почти 2,5 тысячи человек. ВНО по немецкому языку сдали – 1 862 человека, по французскому – 417 человек, по испанскому – 154 человека.
К теме Поступление на бакалавра в 2021: все детали и ответы на самые популярные вопросы абитуриентов
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста – 72 тестовых балла. Всего было 59 заданий.
Правильные ответы ВНО-2021 по иностранным языкам
Ответы к ВНО по немецкому языку
Ответы к ВНО по немецкому языку / СкриншотСертификационная работа по немецкому языку 2021 года – по ссылке.
Ответы к ВНО по французскому языку
Ответы к ВНО по французскому языку / СкриншотСертификационная работа по французскому языку 2021 года – по ссылке.
Ответы к ВНО по испанскому языку
Ответы к ВНО по испанскому языку / СкриншотСертификационная работа по испанскому языку 2021 года – по ссылке.
Отметим, что ответы к ВНО-2021 по английскому языку будут обнародованы в среду, 26 мая.
При объявлении официальных результатов ВНО по иностранным языкам будут обнародованы таблицы по шкале от 100 до 200 баллов, которые будут использоваться абитуриентами при поступлении в вузы.
Заметим, что официальные результаты ВНО по иностранным языкам объявят до 18 июня. В общем ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала