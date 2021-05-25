ВНО-2021 по иностранным языкам: опубликованы правильные ответы на тесты

В Украине 24 мая выпускники сдали ВНО по немецкому, французскому и испанскому языках. Уже обнародовали правильные ответы на задания тестов, поэтому абитуриенты теперь могут определить собственный тестовый балл.

Участие в тестировании по испанскому, немецкому и французскому языках приняли почти 2,5 тысячи человек. ВНО по немецкому языку сдали – 1 862 человека, по французскому – 417 человек, по испанскому – 154 человека.

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Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста – 72 тестовых балла. Всего было 59 заданий.

Правильные ответы ВНО-2021 по иностранным языкам

Ответы к ВНО по немецкому языку

Ответы к ВНО по немецкому языку / Скриншот

Ответы к ВНО по французскому языку

Сертификационная работа по немецкому языку 2021 года – по ссылке.

Ответы к ВНО по французскому языку / Скриншот

Ответы к ВНО по испанскому языку

Сертификационная работа по французскому языку 2021 года – по ссылке.

Ответы к ВНО по испанскому языку / Скриншот

Сертификационная работа по испанскому языку 2021 года – по ссылке.

Отметим, что ответы к ВНО-2021 по английскому языку будут обнародованы в среду, 26 мая.

При объявлении официальных результатов ВНО по иностранным языкам будут обнародованы таблицы по шкале от 100 до 200 баллов, которые будут использоваться абитуриентами при поступлении в вузы.

Заметим, что официальные результаты ВНО по иностранным языкам объявят до 18 июня. В общем ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала