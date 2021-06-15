В Украине закончилось ВНО-2021: ответы на тесты, когда будут результаты и кого не допустили

15 июня украинские выпускники сдали последний ВНО по географии, поэтому теперь все позади, и у них уже вскоре только вступительная кампания-2021. А редакция Учебы 24 решила напомнить вам, как проходило ВНО в этом году, сколько участников не допустили и когда будут официальные результаты.

На ВНО в 2021 году зарегистрировались почти 390 тысяч участников, однако из-за карантина и отмены обязательной ГИА не все выпускники явились в пункты тестирований.

Важно 10 смешных "перлов" из произведений, которые выпускники написали на ВНО по украинскому языку в 2021 году

Каким было ВНО-2021

Маски и социальная дистанция

Из-за пандемии коронавируса больше всего внимания уделялось безопасности детей и педагогов во время ВНО.

Так, на входе все проходили температурный скрининг, а в помещении – все время были в масках, проветривали и дезинфицировали аудитории до и после экзамена.



ВНО в 2021 году проходило в режиме карантина / Фото СТБ

Кроме того, во время тестирования в аудиториях находились максимум по 15 участников и по два инструктора, чтобы все соблюдали принцип социального дистанцирования.

Два теста по украинскому языку, два – по математике

Новшеством в 2021 году стала возможность сдавать ВНО по украинскому языку и литературе и отдельно только по украинскому языку. Так, литературу выбирали те, кто хотел идти на гуманитарные или социальные направления.

Также в этом году есть два теста по математике – базовый и углубленный. Первый был обязательным для всех выпускников, а второй сдавали те, кто планирует идти на технические или математические специальности.

Меньше участников из-за отмененной ГИА

Верховная Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию для учеников 4, 9 и 11 классов, но ее можно было сдавать по желанию. Поэтому, в большинстве ВНО сдавали выпускники, которые планируют поступать в украинские вузы в этом году.

Категории участников ВНО-2021:

выпускники школ – 56,45%,

учащиеся профтехов, колледжей, вузов – 30,44%,

выпускники прошлых лет – 13,09%.

Какие предметы на ВНО больше всего выбрали в 2021 году:

Украинский язык и литература – более 250 тысяч человек,

Украинский язык – более 126 тысяч человек,

Математика (профильный) – более 291 тысячи человек,

Математика (стандарт) – более 77 тысяч человек,

История Украины – более 298 тысяч человек,

География – более 175 тысяч человек,

Английский язык – более 146 тысяч человек,

Биология – более 127 тысяч человек.

Сколько участников не допустили к тестированиям

В пункт проведения ВНО участники должны были прийти вовремя. А тех выпускников, которые опоздали (пришли позже 10:50), не допускали к тестированию.

Так, по каждому предмету ВНО к тестированию не допустили столько участников:

по биологии – 15 участников не допустили из-за опоздания/отсутствия документа, 3 – из-за выявления признаков заболеваний;

по физике – 2 участников не допустили по определенным причинам;

из истории Украины – 33 участников не допустили, в том числе 5 – из-за признаков заболеваний;

по украинскому языку и литературе – 75 участников не допустили, из них 12 – из-за выявленных признаков заболеваний;

по математике – 102 участников не допустили, из них 14 – из-за признаков болезни;

по английскому языку – 60 участников не допустили из-за опоздания или отсутствия документов, 5 – из-за выявления у них признаков ОРЗ;

по химии – 6 участников не допустили из-за опоздания или отсутствия документов.

Читайте также В 2021 была одна проверка письменных работ ВНО, поэтому баллы могут быть необъективными, – эксперт

Если участник не явился на одно ВНО, будут ли действительными результаты по другим предметам? Да, они будут действительными. Так как результаты ВНО не зависят друг от друга, говорят эксперты.

Когда будут официальные результаты

По химии уже известны официальные результаты ВНО, их обнародовали 4 июня. В то же время по другим предметам официальные результаты будут:

до 18 июня – ВНО по иностранным языкам;

до 22 июня – ВНО по математике;

до 25 июня – ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии;

до 30 июня – ВНО по географии.

Все свои оценки участники тестирований могут узнать на своих информационных страницах, которые создавались при регистрации на ВНО.



В Украине закончилось ВНО-2021 / Фото zhl.news

Ответы на все тесты ВНО

Правильные ответы к ВНО по химии – смотрите по ссылке.

Правильные ответы к ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе – смотрите здесь.

Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.

Правильные ответы к ВНО по физике – смотрите по ссылке.

Правильные ответы к ВНО по биологии – смотрите здесь.

Правильные ответы по географии будут известны 16 июня.

Когда абитуриентам подавать документы в вузы

С 1 июля выпускники будут создавать электронные кабинеты, а с 14 июля – подавать документы в вузы. А заканчивается прием документов:

16 июля (в 18:00) – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля (в 18:00) – для лиц, поступающих по результатам ВНО.

К теме Сдали бы ли вы ВНО по украинскому языку: краткий тест

При регистрации поступающий должен указать следующие данные:

адрес электронной почты, к которому имеет доступ (указанный адрес будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу (чтобы его вычислить, вы можете воспользоваться специальным калькулятором на сайте "Поступление").

В то же время вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 1 по 13 июля включительно. Собеседования проводятся с 17 по 19 июля включительно.

Сколько можно подать заявлений на бюджет и контракт? Абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджет в фиксированных и открытых конкурсных предложениях на любые специальности. А на контракт – до 30 заявлений.