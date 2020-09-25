ЗНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться
Министерство образования и науки опубликовало программу по математике, по каким темам стоит подготовиться школьникам к сдаче внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Этот список определен действующей программой ВНО по математике, передает 24 канал.
Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: какие произведения надо прочитать по программе
Отметим, что в 2021 году выпускники украинских школ должны обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике, но она не является обязательным предметом для поступления на ВНО.
Как будут сдавать ВНО по математике в 2021 году:
- Те ученики, которые не планируют поступать в вуз по результатам теста по математике, и не изучали этот предмет на профильном уровне, могут составить сертификационную работу по математике на уровне стандарта и тогда они получат лишь балл за ГИА. Там будет 28 заданий и 150 минут на выполнение;
- Зато школьники, которые изучали математику на профильном уровне или на стандартном уровне, но хотят использовать этот предмет при поступлении, получат сертификационную работу по математике с заданиями углубленного уровня. Там будет 34 задания, на выполнение которых отведено 210 минут.
Список тем по математике на ВНО-2021
Алгебра
Раздел: Числа и выражения
- Действительные числа;
- Отношение и пропорции. Проценты;
- Рациональные, иррациональные, степенные выражения;
- Линейные, квадратные, тригонометрические уравнения и неравенства.
Раздел: Функции
- Числовые пропорции
- Функциональная зависимость. Линейные, квадратные, степенные функции;
- Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Таблица производных и правила;
- Построение графиков функций;
- Первоначальная и определенный интеграл.
Раздел: Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики
- Перестановки, комбинации, размещение. Вероятность, случайные события.
Геометрия
Раздел: Планиметрия
- Элементарные и геометрические фигуры на плоскости, их свойства;
- Круг и круг;
- Треугольники;
- Четырехугольники;
- Многоугольники;
- Геометрические величины и их измерения;
- Координаты и векторы на плоскости;
- Геометрические перемещения.
Раздел: Стереометрия
- Прямые и плоскости в пространстве;
- Многогранники, тела вращения.
Какие предметы надо сдавать на ГИА, а какие на ВНО
Обязательные предметы на ГИА: украинский язык и математика, далее надо выбрать на выбор – историю Украины или иностранный язык. Четвертым предметом может быть любой предмет на выбор ученика.
Для ВНО есть 12 предметов на выбор выпускника, которые можно сдать. Обязательные только украинский язык и литература или украинский язык. Но поступающий не может сдавать более 5-ти учебных предметов.