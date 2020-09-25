Министерство образования и науки опубликовало программу по математике, по каким темам стоит подготовиться школьникам к сдаче внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Этот список определен действующей программой ВНО по математике, передает 24 канал.

Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: какие произведения надо прочитать по программе

Отметим, что в 2021 году выпускники украинских школ должны обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике, но она не является обязательным предметом для поступления на ВНО.

Как будут сдавать ВНО по математике в 2021 году:

Те ученики, которые не планируют поступать в вуз по результатам теста по математике, и не изучали этот предмет на профильном уровне, могут составить сертификационную работу по математике на уровне стандарта и тогда они получат лишь балл за ГИА. Там будет 28 заданий и 150 минут на выполнение;

Зато школьники, которые изучали математику на профильном уровне или на стандартном уровне, но хотят использовать этот предмет при поступлении, получат сертификационную работу по математике с заданиями углубленного уровня. Там будет 34 задания, на выполнение которых отведено 210 минут.

Список тем по математике на ВНО-2021

Алгебра

Раздел: Числа и выражения

Действительные числа; Отношение и пропорции. Проценты; Рациональные, иррациональные, степенные выражения; Линейные, квадратные, тригонометрические уравнения и неравенства.

Раздел: Функции

Числовые пропорции

Функциональная зависимость. Линейные, квадратные, степенные функции;

Производная функции, ее геометрический и физический смысл. Таблица производных и правила;

Построение графиков функций;

Первоначальная и определенный интеграл.

Раздел: Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики

Перестановки, комбинации, размещение. Вероятность, случайные события.

Геометрия

Раздел: Планиметрия

Элементарные и геометрические фигуры на плоскости, их свойства; Круг и круг; Треугольники; Четырехугольники; Многоугольники; Геометрические величины и их измерения; Координаты и векторы на плоскости; Геометрические перемещения.

Раздел: Стереометрия

Прямые и плоскости в пространстве;

Многогранники, тела вращения.

Какие предметы надо сдавать на ГИА, а какие на ВНО

Обязательные предметы на ГИА: украинский язык и математика, далее надо выбрать на выбор – историю Украины или иностранный язык. Четвертым предметом может быть любой предмет на выбор ученика.

Для ВНО есть 12 предметов на выбор выпускника, которые можно сдать. Обязательные только украинский язык и литература или украинский язык. Но поступающий не может сдавать более 5-ти учебных предметов.