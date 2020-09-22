ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться
Министерство образования и науки предоставило перечень тем по истории Украины, которые стоит изучить школьникам для сдачи внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации в 2021 году.
Этот список определен действующей программой ВНО по истории Украины, передает 24 канал.
Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе
Все темы разделены по хронологическому принципу – от древнейших времен до создания независимой Украины.
Список тем на ВНО-2021 по истории Украины
От древнейших времен до первой половины 16 века
- Введение в историю Украины;
- Древняя история Украины;
- Королевство Русское. Монгольское нашествие;
- Русские княжества второй половины XIV – первой половины XVI в. Крымское ханство;
- Русь-Украина: возникновение Киевского государства, расцвет Киевского государства и культура IX-XIV веков.
Вторая половина 16 – первая половина 18 века
- Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине 16 века;
- Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине 16 века;
- Национально-освободительная война украинского народа середины 16 века;
- Казацкая Украина в конце 50 – 80-х гг. 17 века;
- Украинские земли в конце XVII – первой половине 17 века;
- Украинские земли во второй половине 18 века.
Конец 18 – 19 века
- Украинские земли в Российской империи конца 18 – первой половины 19 века;
- Украинские земли в Австрийской империи конца 18 – первой половины 19 века;
- Культура Украины конца XVIII – первой половины 19 века;
- Украинские земли в составе Российской империи во второй половине 19 века;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине 19 века;
- Культура Украины во второй половине XIX – начале 20 века;
- Украинские земли в составе Российской империи в 1900-1914 годах;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900-1914 годах.
История Украины 20 – начала 21 века
- 1914 – 1945 годы
– Украина в годы Первой мировой войны
– Начало Украинской революции
– Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине
– Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине
– Западноукраинские земли в межвоенный период
– Украинская революция. Период Гетманщины
– Украинская революция. Директория УНР
– Начало Второй мировой войны (1939-1941)
– Вторая мировая война: Движение Сопротивления (1941-1943)
– Вторая мировая война: военные действия на территории Украины (1943-1945)
- 1945 – начало 21 века
– Украина в первые послевоенные годы
– Украина в условиях десталинизации
– Украина в период обострения кризиса советской системы
– Восстановление независимости Украины
– Становление Украины как независимого государства
– Создание новой Украины
Задача на визуальное узнавание
В программе ВНО по истории Украины приведен перечень памятников архитектуры и изобразительного искусства, а также список персоналий обязательных для распознавания абитуриентами.
- Персоналии: деятели культуры образования и науки, общественно-политические и военные деятели.
- Архитектура: архитектура культовых и фортификационных сооружений в Украине, светская архитектура, градостроительство.
- Искусство: скульптура, памятники, иконы, миниатюры, гравюры, портреты, художественные работы, памятники древней истории Украины.
Добавим, что участники ВНО теперь могут подготовиться к тестированию по истории Украины, пользуясь специальным разделом на сайте ВНО-онлайн, где есть все задачи по этому предмету.