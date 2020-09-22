Министерство образования и науки предоставило перечень тем по истории Украины, которые стоит изучить школьникам для сдачи внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации в 2021 году.

Этот список определен действующей программой ВНО по истории Украины, передает 24 канал.

Важно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе

Все темы разделены по хронологическому принципу – от древнейших времен до создания независимой Украины.

Список тем на ВНО-2021 по истории Украины

От древнейших времен до первой половины 16 века

Введение в историю Украины;

Древняя история Украины;

Королевство Русское. Монгольское нашествие;

Русские княжества второй половины XIV – первой половины XVI в. Крымское ханство;

Русь-Украина: возникновение Киевского государства, расцвет Киевского государства и культура IX-XIV веков.

Вторая половина 16 – первая половина 18 века

Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине 16 века;

Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине 16 века;

Национально-освободительная война украинского народа середины 16 века;

Казацкая Украина в конце 50 – 80-х гг. 17 века;

Украинские земли в конце XVII – первой половине 17 века;

Украинские земли во второй половине 18 века.

Конец 18 – 19 века

Украинские земли в Российской империи конца 18 – первой половины 19 века;

Украинские земли в Австрийской империи конца 18 – первой половины 19 века;

Культура Украины конца XVIII – первой половины 19 века;

Украинские земли в составе Российской империи во второй половине 19 века;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине 19 века;

Культура Украины во второй половине XIX – начале 20 века;

Украинские земли в составе Российской империи в 1900-1914 годах;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900-1914 годах.

История Украины 20 – начала 21 века

1914 – 1945 годы

– Украина в годы Первой мировой войны

– Начало Украинской революции

– Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине

– Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине

– Западноукраинские земли в межвоенный период

– Украинская революция. Период Гетманщины

– Украинская революция. Директория УНР

– Начало Второй мировой войны (1939-1941)

– Вторая мировая война: Движение Сопротивления (1941-1943)

– Вторая мировая война: военные действия на территории Украины (1943-1945)

1945 – начало 21 века

– Украина в первые послевоенные годы

– Украина в условиях десталинизации

– Украина в период обострения кризиса советской системы

– Восстановление независимости Украины

– Становление Украины как независимого государства

– Создание новой Украины

Задача на визуальное узнавание

В программе ВНО по истории Украины приведен перечень памятников архитектуры и изобразительного искусства, а также список персоналий обязательных для распознавания абитуриентами.

Персоналии : деятели культуры образования и науки, общественно-политические и военные деятели.

: деятели культуры образования и науки, общественно-политические и военные деятели. Архитектура : архитектура культовых и фортификационных сооружений в Украине, светская архитектура, градостроительство.

: архитектура культовых и фортификационных сооружений в Украине, светская архитектура, градостроительство. Искусство: скульптура, памятники, иконы, миниатюры, гравюры, портреты, художественные работы, памятники древней истории Украины.

Добавим, что участники ВНО теперь могут подготовиться к тестированию по истории Украины, пользуясь специальным разделом на сайте ВНО-онлайн, где есть все задачи по этому предмету.