Несмотря на отмену государственной итоговой аттестации для учащихся 4 и 9 классов, внешнее независимое оценивание для выпускников школ в 2021 году будет проведено.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, Минобразования сейчас имеет все инструменты для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение во время локдауна без потери качества образования.

Важно Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА в этом году

К тому же, Шкарлет заверил, что отмена ГИА для учеников 4 и 9 классов навредит образованию.

Почему отменили ГИА? Министр образования заявил, что ГИА отменили из-за того, что ученики в красных зонах имеют неравный доступ к обучению. "Чтобы не было дискриминации детей, обучающихся онлайн и офлайн, всех поставили в равные условия", – отметил он.

Сергей Шкарлет отметил, что ВНО в этом году не будут отменять, поскольку прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.

В какие даты будет проходит ВНО в 2021 году? Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Добавим, что председатель образовательного комитета Сергей Бабак отмечает, что прошлогоднее ВНО показало, что результаты оказались лучше, чем ожидалось.

Он также добавил, что сейчас МОН и Минцифры разработали "Всеукраинскую школу онлайн", которая будет постоянно совершенствоваться и сможет обеспечить доступ к образованию в условиях пандемии.

К слову, из-за стремительного распространения коронавируса много украинских школ сейчас обучают учеников дистанционно или отправили их на каникулы.

В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение: