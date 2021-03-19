ВНО в 2021 году отменять не будут, – МОН
Несмотря на отмену государственной итоговой аттестации для учащихся 4 и 9 классов, внешнее независимое оценивание для выпускников школ в 2021 году будет проведено.
Источник:"Суспильне"
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет. По его словам, Минобразования сейчас имеет все инструменты для того, чтобы обеспечить дистанционное обучение во время локдауна без потери качества образования.
Важно Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА в этом году
К тому же, Шкарлет заверил, что отмена ГИА для учеников 4 и 9 классов навредит образованию.
Почему отменили ГИА? Министр образования заявил, что ГИА отменили из-за того, что ученики в красных зонах имеют неравный доступ к обучению. "Чтобы не было дискриминации детей, обучающихся онлайн и офлайн, всех поставили в равные условия", – отметил он.
Сергей Шкарлет отметил, что ВНО в этом году не будут отменять, поскольку прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.
В какие даты будет проходит ВНО в 2021 году? Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
Добавим, что председатель образовательного комитета Сергей Бабак отмечает, что прошлогоднее ВНО показало, что результаты оказались лучше, чем ожидалось.
Он также добавил, что сейчас МОН и Минцифры разработали "Всеукраинскую школу онлайн", которая будет постоянно совершенствоваться и сможет обеспечить доступ к образованию в условиях пандемии.
К слову, из-за стремительного распространения коронавируса много украинских школ сейчас обучают учеников дистанционно или отправили их на каникулы.
В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:
- Киевская область (в частности, и Киев),
- Донецкая область,
- Львовская область (в частности, и Львов),
- Николаевская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Харьковская область,
- Полтавская область и др.
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