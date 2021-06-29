Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции в Киеве 29 июня.

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Глава МОН отметил, что всего 528 участников основной сессии ВНО получили 200 баллов. По сравнению с 2020 годом, таких поступающих было 447.

500 участников получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников получили 200 баллов по двум экзаменам и один участник получил 200 баллов по трем экзаменам,

– сказал он.

Также министр добавил, что в 2021 году отдельно считались участники, которые набрали 200 баллов только по субтесту, а именно с аттестационным заданием по украинскому языку.

Таких 200-балльников оказалось 22 человека. То есть всего у нас 200-бальников – 550,

– подытожил Сергей Шкарлет.

К слову, исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко указал, что один из поступающих набрал на ВНО 200 баллов по трем предметам:

он является выпускником "одного из лучших не только в Киеве, а и на всю Украину заведений физико-математического образования".

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