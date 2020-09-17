Уже с 2021 года украинские выпускники смогут самостоятельно выбирать, какое ВНО сдавать: по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку. Кому нужно будет обязательно сдать тестирование по литературе – читайте ниже.

В проекте Условий приема в учреждения высшего образования в 2021 году определили специальности, для поступления на которые необходимо сдавать тест только по украинскому языку, и те специальности, куда нужны результаты особенно по украинскому языку и литературе, передает 24 канал.

Интересно Каким будет ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: детали

Кто должен сдавать ВНО по украинской литературе

Интересно, что поступление на большинство специальностей предполагает прохождение ВНО по украинскому языку, однако для поступления на специальности, где абитуриенты будут получать гуманитарные знания, должен быть составлен тест по украинскому языку и литературе.

Так, сдавать ВНО по языку и литературе должны поступающие на такие специальности:

международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;

международные экономические отношения;

журналистика;

филология

международное право;

публичное управление и администрирование;

гостинично-ресторанное дело;

туризм;

социальная работа;

социальное обеспечение;

архитектура и градостроительство;

право;

учет и налогообложение;

финансы, банковское дело и страхование;

менеджмент;

маркетинг;

предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

экономика;

политология;

психология;

социология;

религиоведение;

история и археология;

философия;

культурология;

аудиовизуальное искусство и производство;

дизайн;

изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

хореография;

музыкальное искусство;

сценическое искусство;

музееведение, памятниковедение;

менеджмент социокультурной деятельности;

информационное, библиотечное и архивное дело;

специальное образование;

среднее образование (изобразительное искусство);

среднее образование (музыкальное искусство);

среднее образование (география);

среднее образование (история);

среднее образование (украинский язык и литература);

среднее образование (язык и литература (с указанием языка);

дошкольное образование;

начальное образование.

Абитуриентам, которые планируют поступление на другие специальности, будет достаточно результатов ВНО по украинскому языку.

Каким будет тест по украинскому языку и литературе? Участники начнут тестирование по выполнению заданий по литературе, а затем задания по украинскому языку. Продлится тестирование 210 минут.

К слову, проект Условий приема в учреждения высшего образования сейчас вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 30 сентября 2020 года. Больше об этом – читайте здесь.