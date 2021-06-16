25 участников лиц не допустили в пункт тестирования из-за опоздания или отсутствия документа, еще 8 – из-за признаков острых респираторных заболеваний.

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Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по географии, правильно выполнив все задания, – 90 баллов.

На выполнение тестов отводилось 150 минут. Сертификационная работа по биологии насчитывала 54 задания:

с выбором одного правильного ответа (36 заданий),

на установление соответствия (6 заданий),

открытой формы с коротким ответом (6 задач),

с выбором 3 правильных ответов из 7 предложенных вариантов (6 заданий).

Правильные ответы на ВНО по географии



Ответы к ВНО-2021 по географии / Фото УЦОКО

Официальные результаты тестирования по географии будут известны до 30 июня. С заданиями сертификационной работы по географии можно ознакомиться по этой ссылке.

Ответы на другие предметы ВНО-2021

К слову, ВНО в Украине наконец закончилось. Оно длилось с 21 мая по 15 июня и проходило в условиях карантина. В частности, все участники находились в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.

Поэтому, уже вскоре поступающие будут подавать документы в вузы. Все детали о вступительной кампании-2021 – читайте в статье.