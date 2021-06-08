ВНО-2021 по физике: известны правильные ответы на тесты

Участники ВНО в понедельник, 7 июня, сдавали тестирование по истории Украины. Участие в тестировании приняли более 23 тысяч человек. Ниже опубликованы правильные ответы на задания тестов ВНО по физике.
Двух человек не допустили к пункту тестирования. Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по физике, правильно выполнив все задания, – 64 балла.
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Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (20 заданий),
- на установление соответствия, "логические пары" (4 задания),
- открытой формы с коротким ответом (14 заданий).
Правильные ответы на ВНО по физике
Ответы к ВНО-2021 по физике / Фото УЦОКО
С заданиями сертификационной работы по физике можно ознакомиться по этой ссылке.Ответы на другие предметы ВНО-2021: Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.
Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе – смотрите здесь.
Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.
Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.
Правильные ответы к ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.
Официальные результаты тестирования по физике будут известны до 22 июня.
К слову, ВНО в Украине еще продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина. В частности, все участники находятся в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.
График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала