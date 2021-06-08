Двух человек не допустили к пункту тестирования. Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по физике, правильно выполнив все задания, – 64 балла.

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Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий различных форм:

  • с выбором одного правильного ответа (20 заданий),
  • на установление соответствия, "логические пары" (4 задания),
  • открытой формы с коротким ответом (14 заданий).

Правильные ответы на ВНО по физике

ЗНО-2021 з фізики

ЗНО-2021 з фізики
Ответы к ВНО-2021 по физике / Фото УЦОКО

С заданиями сертификационной работы по физике можно ознакомиться по этой ссылке.

Официальные результаты тестирования по физике будут известны до 22 июня.

К слову, ВНО в Украине еще продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина. В частности, все участники находятся в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.

Дати ЗНО 2021
График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала