Двух человек не допустили к пункту тестирования. Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по физике, правильно выполнив все задания, – 64 балла.

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Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (20 заданий),

на установление соответствия, "логические пары" (4 задания),

открытой формы с коротким ответом (14 заданий).

Правильные ответы на ВНО по физике



Ответы к ВНО-2021 по физике / Фото УЦОКО

С заданиями сертификационной работы по физике можно ознакомиться по этой ссылке.

Ответы на другие предметы ВНО-2021:

Правильные ответы на тесты ВНО по математике – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе – смотрите здесь.

Правильные ответы на тесты ВНО по английскому языку – смотрите по этой ссылке.

Правильные ответы на тесты ВНО по иностранным языкам – смотрите здесь.

Правильные ответы к ВНО по истории Украины – смотрите по ссылке.

Официальные результаты тестирования по физике будут известны до 22 июня.

К слову, ВНО в Украине еще продлится до 15 июня. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина. В частности, все участники находятся в масках, а в аудиториях – максимум по 15 человек.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала