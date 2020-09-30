Когда будет проходить ВНО в 2021 году: известны даты тестирования по всем предметам
Министерство образования и науки Украины обнародовало приказ, в котором утвердило даты проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Даты по всем предметам – читайте ниже.
Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.
Интересно Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х, 9-х и 11-х классов: детали
Так, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Все школы должны зарегистрировать учеников для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.
Даты основной сессии ВНО в 2021 году:
- 21 мая – тестированием по химии;
- 24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;
- 25 мая – по английскому языку;
- 28 мая – по математике;
- 1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
- 4 июня – по истории Украины;
- 7 июня – по физике;
- 10 июня – по биологии;
- 5 июня – по географии.
Информация о результатах ВНО по всем учебным предметам появятся на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.
Отметим, что ГИА в 2021 году тоже будет проводиться в форме внешнего независимого оценивания. Школьники должны сдавать экзамены по следующим предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – на выбор учащегося), а также один из учебных предметов из списка: история Украины или иностранный язык, биология, география, физика, химия (на выбор учащегося).
К слову, в 2021 году выпускники после школы смогут сдавать ВНО по 5 учебным предметам. В частности, будет два ВНО по украинскому языку: ученики смогут выбрать, либо сдавать ВНО по языку и литературе, либо отдельно только по украинскому языку. Каким будет тестирование в следующем году – читайте по ссылке.