Министерство образования и науки Украины обнародовало приказ, в котором утвердило даты проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Даты по всем предметам – читайте ниже.

Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Интересно Какие предметы на ГИА в 2021 году будут сдавать ученики 4-х, 9-х и 11-х классов: детали

Так, регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Все школы должны зарегистрировать учеников для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

Даты основной сессии ВНО в 2021 году:

21 мая – тестированием по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии;

5 июня – по географии.

Информация о результатах ВНО по всем учебным предметам появятся на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Отметим, что ГИА в 2021 году тоже будет проводиться в форме внешнего независимого оценивания. Школьники должны сдавать экзамены по следующим предметам: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский язык – на выбор учащегося), а также один из учебных предметов из списка: история Украины или иностранный язык, биология, география, физика, химия (на выбор учащегося).

К слову, в 2021 году выпускники после школы смогут сдавать ВНО по 5 учебным предметам. В частности, будет два ВНО по украинскому языку: ученики смогут выбрать, либо сдавать ВНО по языку и литературе, либо отдельно только по украинскому языку. Каким будет тестирование в следующем году – читайте по ссылке.

Подготовка к ВНО

ВНО по украинской литературе: какие произведения следует прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.