В УЦОКО во время конференции напомнили, что в этом году ГИА не является обязательной для учащихся из-за карантина и пандемии. Но выпускники могут пройти ее по желанию.

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Особенности проведения ВНО в 2021 году

График допуска в пункт тестирования

Украина уже второй год живет в условиях пандемии, поэтому участникам ВНО нельзя подвергать опасности других людей. Для этого нужно постоянно находиться в маске.

В УЦОКО заверили, что допуск в пункты ВНО будет происходить по специальному графику. В приглашениях участников будет указано время, когда надо прибыть в пункт тестирования.

Поэтому в пункт проведения ВНО нужно прийти вовремя. Там участники должны подождать, пока их пригласят внутрь помещения.

Важно! Участников, которые опоздают, не допустят к тестированию. Так как тестирование будет проходить в 11:00. Но допускать участников в пункты проведения ВНО будут только до 10:50.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Какие документы нужны для допуска к ВНО

Для допуска в пункт ВНО каждый участник должен предъявить следующие документы:

сертификат участника ЗНО,

приглашение-пропуск,

документ, удостоверяющий личность.

Другие документы, удостоверяющие личность, для допуска:

паспорт гражданина Украины

загранпаспорт

удостоверение личности на возвращение в Украину

водительское удостоверение

вид на жительство.

Кроме того, каждый участник ВНО должен иметь при себе маску, две ручки черного цвета, бутылку с водой без этикеток и антисептик.

Список участников с номерами мест

У входа в аудиторию участники ВНО должны ознакомиться с аудиторным списком. В нем надо найти номер своего рабочего места и занять его в кабинете.

"Тщательно сверьте: фамилия, имя и отчество и номер сертификата каждого участника должны совпадать с соответствующими данными в аудиторном списке", – просят в УЦОКО.

Что запрещено делать участникам

Участникам ВНО запрещено пересаживаться на другое место, даже если рядом есть свободное.

Когда вы уже зашли в аудиторию и нашли свое место – подготовьтесь к тестированию. В частности, отложите все личные вещи в специальные для этого места.

Запрещено при себе иметь:

телефон,

флешку,

наушники,

фотокамеру,

смарт-часы,

книгу,

калькулятор и т. д.

Если у вас найдут эти предметы, то вас могут выгнать из аудитории, а вашу работу – аннулировать.

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Во время выполнения сертификационной работы участнику запрещено также:

мешать другим участникам или общаться с ними,

иметь при себе или на рабочем месте запрещенные устройства,

списывать ответы у других участников,

выносить из аудитории материала ВНО.

Что делать, если участник ВНО испытывает симптомы COVID-19

В УЦОКО добавили, что если участник ВНО накануне тестирования имеет симптомы заболевания, в частности:

боль в горле, повышенную температуру,

головную боль,

сухой кашель,

затрудненное дыхание,

то ему стоит обратиться к врачу. Это гарантирует своевременное оказание помощи и предоставит возможность получить документ, который является основанием для участия в дополнительной сессии ВНО.

Какие предметы на ВНО выбрали выпускники в 2021 году

Украинский язык и литература – более 250 тысяч человек,

Украинский язык – более 126 тысяч человек,

Математика (профильный) – более 291 тысячи человек,

Математика (стандарт) – более 77 тысяч человек,

История Украины – более 298 тысяч человек,

География – более 175 тысяч человек,

Английский язык – более 146 тысяч человек,

Биология – более 127 тысяч человек,

Физика – более 32 тысяч человек,

Химия – более 12 тысяч человек,

Немецкий язык – более 2 тысяч человек,

Французский язык – более 650 человек,

Испанский язык – более 220 человек.



Количество зарегистрированных участников ВНО по областям / Карта УЦОКО

Категории участников ВНО-2021:

выпускники школ – 56,45%,

учащиеся профтехов, колледжей, вузов – 30,44%,

выпускники прошлых лет – 13,09%.

Если участник не явился на одно ВНО, будут ли действительными результаты по другим предметам? Да, они будут действительными. Так как результаты ВНО не зависят друг от друга. Эксперты УЦОКО советуют все же пройти все тестирования, на которые зарегистрировались в 2021 году.

К тому же, при поступлении будут учитываться результаты по тем учебным предметам, которые являются конкурсными.