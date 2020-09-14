В 2021 году в Украине будет несколько изменений в проведении ВНО. Так, выпускники могут сдавать ВНО по 5 предметам. Ориентировочные даты проведения внешнего независимого оценивания – с 21 мая по 16 июля.

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает 24 канал.

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Она отметила, что учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Украине, они не могут знать, что ВНО будет точно в эти даты. Возможно, тестирование будет проходить позже.

По словам Вакуленко, с 2021 года выпускники также смогут сдавать ВНО по 5 предметам, хотя ранее максимальное количество было 4. УЦОКО будет переводить тесты по физике, химии, математике, истории Украины на языки обучения национальных меньшинств, в частности, и на крымскотатарский язык.

К слову, в 2021 году внешнее независимое оценивание после школы будет проводиться по украинскому языку и литературе или же можно будет отдельно сдать ВНО только по украинскому языку.