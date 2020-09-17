Каждую неделю сфера образования претерпевает определенные изменения или удивляет новостями. Поэтому 24 канал решил рассказать читателям о самых интересных и важных событиях, которые произошли на этой неделе – с 14 по 18 сентября 2020 года-в украинском образовании.

Коронавирус в школах и дистанционное обучение

В Украине все чаще из-за обнаружения коронавируса у учеников или учителей школы переводят на дистанционное обучение, передает 24 канал.

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Так, только в Киевской области 25 школ, а это более 11 тысяч учеников полностью перевели на онлайн-обучение. В частности, в области подтверждено 190 случаев заражения COVID-19 среди педагогов и учащихся. На самоизоляции находятся 90 отдельных классов, в которых учатся почти 3 тысячи детей.

А, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, из-за коронавируса в стране уже более 500 классов в школах перешли на самоизоляцию. Еще около 40 школ полностью перевели на дистанционное обучение.

При этом в Днепре в школе №137 сразу у пятерых учителей обнаружили коронавирус. Учебное заведение сразу закрыли на карантин, а детей и других учителей отправили на дистанционное обучение.

Также из-за коронавируса на Черниговщине более сотни учебных заведений перешли на дистанционное обучение. В частности, речь идет о 61 школе, 48 детсадах, 7 внешкольных и 5 высших учебных заведениях, а также два ПТУ.



Правила поведение, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Отметим, что в МОН считают, что качество дистанционного обучения первоклассников зависит именно от педагогического мастерства учителей и их умения адаптироваться к новым условиям.

Что делать ученикам, не имеющим Дома техники для дистанционного обучения? По словам Сергея Шкарлета, если родители не имеют дома компьютера или ноутбука, то учитель должен предоставить ребенку необходимые распечатанные дополнительные материалы.

Также педагог должен быть на связи по телефону с учеником и давать ему соответствующие задания, объяснять все. То есть учитель должен поддерживать контакт с учеником всеми возможными способами.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, свыше 870 миллионов учеников по всему миру, а это около 50 стран, до сих пор не вернулись к очному обучению в школах из-за пандемии COVID-19. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что школы во время коронавируса должны закрываться в последнюю очередь.

ВНО в 2021 году

В МОН разрабатывают документ, чтобы с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, награждали премиями. Это будет единовременная денежная выплата.

Кроме того, с 2021 года выпускники также смогут сдавать ВНО по 5 предметам. К этому времени максимальное количество 4. Ориентировочные даты проведения внешнего независимого оценивания – с 21 мая по 16 июля.

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Интересно, что с 2021 года украинские выпускники смогут самостоятельно выбирать, какое ВНО сдавать: по украинскому языку и литературе или только по украинскому языку. Кому нужно будет обязательно сдать тестирование по литературе – читайте здесь.

Так, благодаря тестированию по украинскому языку и украинской литературе выпускник получит аж три оценки: за ГИА, за ВНО по украинскому языку и за ВНО по украинскому языку и литературе. А если выпускник не хочет поступать в ВУЗ, то он может сдать только ВНО по украинскому языку. Это позволит ему получить только оценку ГИА.

Будут ли задания на знание правил нового правописания? Нет, в ближайшие 5 лет их не будет. Но участник тестирования может при необходимости указать определенное слово из нового правописания во время развернутого ответа.

Сколько продлится ВНО по украинскому языку и литературе? По украинскому языку ВНО продлится 150 минут, по украинскому языку и литературе – 210 минут.

Стоит добавить, что государственная итоговая аттестация для выпускников школ будет обязательной по украинскому языку и математике.

Громкие решения правительства

В Минздраве ранее говорили, что готовы поддержать другой режим работы школ и детских садов во время карантина, который им предложит местная власть.

Правительство разрешило школам работать в красной зоне

Теперь правительство приняло изменение в постановление, которое устанавливает карантинные ограничения. В частности, Кабмин ввел, что решение об открытии школ и садиков в красных зонах будет принимать центральная власть совместно с местной (государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

Однако, если в учебном заведении 50% или более классов будет отправлено на самоизоляцию из-за выявления больных COVID-19, то такие школы должны закрываться на 14 дней.

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Так, в Ивано-Франковске городской совет решил открыть школы для младших школьников с 21 сентября, а уже с 28 сентября школы откроются для всех учеников. При этом садики уже начали работать.



Рекомендации Минздрав по обучению / инфографика 24 канала

Правительство хочет, чтобы маски для школ закупали за средства местных бюджетов

Также правительство предложило Верховной Раде проголосовать за законопроект № 3991, который позволит использовать средства местных бюджетов на закупку масок и антисептиков для школ.

К слову, с 14 сентября начало действовать новое распределение регионов по уровню эпидемической опасности. Так, в 37 административных единицах установлен красный уровень, в 86 – оранжевый, в 173 – желтый. Сейчас красный уровень предусматривает запрет работы общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов и тому подобное.

Бюджет на 2021 год: деньги на образование

Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 173, 8 миллиарда гривен на сферу образования, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году.

На шо пойдут деньги в сфере образования:

102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%;

49,2 миллиарда гривен – на расходы на высшее образование;

4,5 миллиарда гривен – на выплату академических стипендий;

1,4 миллиарда гривен – в поддержку "новой украинской школы";

1 миллиард гривен – на строительство, ремонт и реконструкцию школ;

1 миллиард гривен – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования;

0,9 миллиарда гривен – на выплату социальных стипендий;

0, 5 миллиарда гривен – на инклюзивное образование.

Новости недели в высшем образовании

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" пообещал студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах против Александра Лукашенко, помочь поступить в украинские университеты.

Что касается украинского высшего образования, то 11 сентября 2020 года завершилось зачисление поступающих на магистратуру на бюджет на базе бакалавра. Так, государственные места получили более 35 тысяч поступающих на магистратуру в разные вузы Украины.

Какие университеты выбирали – читайте здесь.

Какие специальности наименее популярны среди абитуриентов в 2020 году – читайте здесь.

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Условия приема абитуриентов в вузы в 2021 году

МОН разработало проект условий приема, который может изменить некоторые пункты относительно поступления абитуриентов в учреждения высшего образования в 2021 году.

В частности, планируют:

ввести возможность выполнения требований к зачислению (в частности, подать оригиналы документов) через электронный кабинет;

увеличить вес регионального коэффициента до 1,03 и 1,05 для специальностей с особой поддержкой;

заявления поступающих, которые зачислены на бюджет, автоматически исключать из конкурса на все остальные предложения;

основной этап вступительной кампании предлагается провести в июле 2021 года.

Интересно и то, что в Министерстве образования и науки заверили, что в 2021 году размер оплаты за контрактную форму обучения в вузах может вырасти. Все зависит от особенностей организации обучения, а также преподавательского состава заведения.