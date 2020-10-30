ВНО-2021: как будет проходить тестирование по биологии и физике
Внешнее независимое оценивание по физике участники будут сдавать 7 июня, а по биологии – 10 июня. Сколько задач будет на тестированиях и как будет проходить ВНО в 2021 году по этим предметам – читайте в материале.
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал инструкцию к сертификационным работам ВНО-2021 по биологии и физике. Благодаря этим материалам, участники тестирования могут ознакомиться с количеством заданий, схемой начисления баллов и дополнительной информацией.
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ВНО по биологии в 2021 году
Выпускники школ и студенты учреждений профессионального или высшего образования, которые в 2021 году получат полное среднее образование, смогут выбрать биологию для прохождения ГИА в форме внешнего независимого оценивания.
На выполнение задания участник ВНО по биологии получит 150 минут.
Сертификационная работа по биологии имеет 50 задач различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (38 заданий);
- на установление соответствия (8 заданий);
- с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задачи).
Выпускники, выбравшие биологию для прохождения ГИА в форме внешнего независимого оценивания, также получат оценку по шкале 1-12 баллов. Результаты ВНО по биологии будут объявлены до 25 июня.
ВНО по биологии в 2021 году / Фото УЦОКО
ВНО по физике в 2021 году
На выполнение задания участник ВНО по физике получит 180 минут.
Сертификационная работа по физике имеет 38 задач различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (20 заданий);
- на установление соответствия или "логические пары" (4 задания);
- открытой формы с коротким ответом (14 заданий).
Выпускники, которые выбрали физику для прохождения ГИА в форме внешнего независимого оценивания, также получат оценку по шкале 1-12 баллов. Результаты ВНО по физике будут объявлены до 22 июня.
ВНО по физике в 2021 году / Фото УЦОКО
Добавим, что во время определения результата ВНО по биологии и физике по шкале 100-200 баллов будут учитывать тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий работы.
В процессе определения результатов внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.
Участники, которые преодолеют порог "сдал/не сдал", смогут претендовать на государственное или контрактное место в отборе в учреждения высшего образования.
К слову, в 2021 году выпускники после школы смогут сдавать ЗНО по 5 предметам. В частности, будет два ВНО с украинского языка: ученики смогут выбрать, или составлять ВНО по языку и литературе, или отдельно только по украинскому языку. Каким будет тестирование в следующем году – читайте по ссылке.
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