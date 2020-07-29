В 2020 году 447 абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов. Успешных выпускников почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко заявил, что наибольший прирост по 200 баллах есть по физике, математике, истории Украины, английскому языку, сообщает Укринформ.

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В 2020 году максимальное количество баллов на ВНО получили:

По математике – 142 человека,

По английскому языку – 84,

По немецкому языку – 3,

По физике – 64,

По химии – 49,

По истории Украины – 49,

По биологии – 44,

По украинскому языку и литературе – 8,

По географии – 3,

По французскому языку – 1,

По испанскому языку – ни один.

Максимальные 200 баллов по тестированию в 2019 году получили:

По математике – 98 человек,

По английскому языку – 36,

По немецкому языку – 1,

По физике – 4,

По химии – 77,

По истории Украины – 13

По биологии – 26,

По украинскому языку и литературе – 17

По географии – 1,

По французскому языку – ни один,

По испанскому языку – ни один.

В этом году по всем предметам тесты на 200 баллов не написал никто из участников ВНО, однако 2 человека набрали на тестировании по 200 баллов по двум предметам.

Заметим, что в 2020 году основная сессия ВНО началась с 25 июня и продолжалась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО началась 23 июля и продлится до 11 августа.

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