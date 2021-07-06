Учитель работает в харьковской гимназии №47 последние 10 лет, однако ранее он преподавал в вузе.

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По его словам, там из 15 учеников, которые сдавали тест, никто не набрал меньше 180 баллов, а 4 ребенка – получили по 200 баллов.

Школьники рассказывают, что не нуждались в помощи репетиторов. Говорят, для максимальных оценок хватило уроков и факультативов от учителя.

Сдать ВНО на 200 – это не просто знать все. Я не всегда сдаю ВНО на 200 баллов, иногда это 199, иногда я ошибаюсь. Чтобы сдать на 200, надо не волноваться, быть внимательным, самоуверенным, и еще быть немножко фартовым,

– считает Самойлов.

Как учитель готовил детей к ВНО

Учитель говорит, что абитуриенты получили максимальный балл благодаря подготовке. У выпускников было по пять уроков биологии в неделю и три факультатива, в том числе с преподавателем медицинского вуза.

Самойлов говорит, что если ученик учится и потом уже готовится к ВНО, то это легко, а если он просто ничего не знает, трудно будет сдать тестирование.

Сдали ли бы вы ВНО по биологии? Редакция Учебы 24 предлагает читателям проверить свои школьные знания и пройти тест с задачами, которые были в этом году на ВНО по биологии – по этой ссылке.

“У нас в гимназии много практических работ с микроскопами, препаратами, с химическими реактивами. Вскрытия рыбы и раков делаем", – сказал учитель.

Кроме того, на уроках Андрей Самойлов позволяет детям пользоваться телефонами.

Куда будут поступать отличники

Теперь все четверо отличников начинают подготовку к поступлению в вузы, однако не все уже выбрали вуз. В их планах – наука, медицина и биотехнологии.

Это также и генная инженерия... Было бы интересно в этой области себя как-то увидеть,

– подчеркнула выпускница Евгения Барбоскина.

Добавим, что Андрей Самойлов будет готовить детей к ВНО и в дальнейшем. Говорит, хочет, чтобы все сдавали тестирование на максимальный балл.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.