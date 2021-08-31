Вместо букетов на 1 сентября: учителя Сумской области просят родителей помочь больному ребенку

В городе Шостка Сумской области учителя призывают спасти жизнь онкобольной 13-летней школьницы. Для этого педагоги нескольких школ отказались от букетов на 1 сентября и просят родителей перевести эти деньги на лечение ребенка.

У 13-летней девочки диагностировали первичную медиастинальную В-крупноклеточную лимфому IV-й стадии, с инвазией легких и сосудов грудной полости. Сейчас девочке требуется дорогостоящее лечение.

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Поэтому учителя нескольких городских школ призвали родителей не дарить им цветов на 1 сентября, а перевести эти средства на лечение ребенка.

В этом году школа приобщается к всеукраинской акции добра "Благотворительность вместо цветов". Очень прошу помочь финансово на лечение от онкологии ученицы школы №8, 13-летней Софийке Гончаренко. Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично,

– сообщили на странице школы №4.

Известно, что в школах №13 и №8 педагоги также отказались от цветов, призвав спасти жизнь 13-летнего ребенка.

К слову, Министерство здравоохранения предлагает рассмотреть различные варианты организации начала нового учебного года. Кроме того, важно соблюдать противоэпидемические меры. "Традиционные линейки и торжества 1 сентября не являются обязательными, но школы могут проводить такие праздничные мероприятия", – добавили в Минздраве.

Текст публикации на странице школы:

Дорогие родители, дорогие гости нашей родной СОШ №4. В этом году школа также присоединяется к всеукраинской акции добра "Благотворительность вместо цветов". Поэтому просим помочь финансово на лечение от онкологии семье ученицы школы 8, 13-летней Софийке Гончаренко.

Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично. Номер карточки мамы Софии Гончаренко Людмилы – 5168757415563107.