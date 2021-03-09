Об облигациях внутреннего госзайма слышали далеко не все. Однако, со стремительным развитием инвестиционного рынка, денежные вклады в государство остаются едва ли не самым выгодным способом приумножить собственные сбережения.

Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала всю информацию об инвестиционном инструменте государственных облигаций и определила, как и насколько выгодно вкладывать туда деньги. Чем инвестиции в ОВГЗ отличаются от обычных депозитов и как стать вкладчиком – читайте далее в материале.

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Что такое облигации внутреннего госзайма

Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Инвестировать в них могут обычные физические или юридические лица, а также иностранные компании.

Такие займы номинируются в гривне, евро или долларах. В первых двух случаях заемщик после погашения получает средства в валюте, но в долларах происходит индексация по курсу и доход перечисляется в гривнах.

Преимущества и недостатки инвестиций в ОВГЗ

Как и все финансовые инструменты, ОВГЗ имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества:

Надежность . В отличие от услуг коммерческих банков, где гарантии бывают сомнительными, а процентная ставка может меняться, государство гарантирует вкладчикам возврат их средств и стабильный процент.

. В отличие от услуг коммерческих банков, где гарантии бывают сомнительными, а процентная ставка может меняться, государство гарантирует вкладчикам возврат их средств и стабильный процент. Доходность . Прибыль от инвестиций в государственные облигации выше, чем от обычных депозитов.

. Прибыль от инвестиций в государственные облигации выше, чем от обычных депозитов. Налогообложение . Не нужно платить ряд налогов, которые обычно являются обязательными в предложениях финансовых учреждений.

. Не нужно платить ряд налогов, которые обычно являются обязательными в предложениях финансовых учреждений. Продажа. В любой момент облигации можно перепродать другому лицу, в иных видах денежных вкладов это сделать невозможно.

Недостатки:

Большой минимальный вклад . Для покупки ОВГЗ необходимо иметь достаточно много средств и уметь объяснить их происхождение. Номинал одной облигации составляет 1 000 гривен, но оптимально вкладывать минимум 100 000, ведь различные комиссии в начале и уплата процента по погашению просто "съедают" возможную прибыль.

. Для покупки ОВГЗ необходимо иметь достаточно много средств и уметь объяснить их происхождение. Номинал одной облигации составляет 1 000 гривен, но оптимально вкладывать минимум 100 000, ведь различные комиссии в начале и уплата процента по погашению просто "съедают" возможную прибыль. Оформление. Чтобы инвестировать в ОВГЗ, необходимо собрать ряд документов, и оформление вас как вкладчика может длиться больше недели, когда для обычного банковского депозита все это можно сделать за несколько минут.

Как стать вкладчиком

Покупая государственные облигации, вы не только со временем получаете прибыль, но и помогаете развитию страны. Украина фактически занимает у вас деньги, и направляет их на различные отрасли экономики, платя вам за это процент.

На украинском рынке купить государственные облигации можно с помощью различных финансовых учреждений, в частности через банки, малых брокеров или инвестиционные компании.

В случае с банками могут быть дополнительные обязательные условия, например, VIP-счета или открытый большой депозит. Малые брокеры не слишком надежными, ведь часто можно встретить непрофессионалов. Проверенные инвестиционные компании, которые существуют на рынке уже давно, для покупки ОВГЗ являются лучшими посредниками.

Для покупки ОВГЗ необходимы следующие документы:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

полные реквизиты личного банковского счета;

выписка со счета, подтверждающая доходы.

Как вложить деньги в государственные облигации / Фото Unsplash

Расходы при покупке и погашении ОВГЗ

Чтобы купить ОВГЗ, необходимо открыть счет в ценных бумагах. Такая операция стоит 500 гривен. Кроме этого, необходимо у нотариуса заверить образцы подписей, и это стоит около 100 – 150 гривен.

Наибольшие расходы следует предусмотреть за начисление средств на личный счет, что составляет около 1 000 гривен и ежемесячную абонплату в размере 600 гривен, которую придется платить в течение срока оборота облигаций.

За погашение ценных бумаг также есть комиссия, которая составляет 0,5 процента от суммы, но которая составляет не более 500 гривен. Как уже упоминалось выше, существует возможность продажи ОВГЗ на вторичном рынке, и тогда эта комиссия взиматься не будет.

Сколько стоит открытие счета в ценных бумагах / Фото Unsplash

Как следить за доходом с ОВГЗ

Банки и инвестиционные компании часто сами рассчитывают доходность из ваших вкладов в ОВГЗ в зависимости от суммы. Годовой процент прибыли можно рассчитать и самому, благодаря средневзвешенным показателям. Согласно номиналу и суммы, они могут составлять:

в гривнах – 11,52 процента;

в долларах – 5,97 процента;

в евро – 4,22 процента.

Получать процент вы будете в зависимости от предложений посредника, но обычно это купонные выплаты два раза в год без возможности досрочного погашения облигаций.

Чтобы понять, получите ли вы потенциально большую прибыль от вклада в ОВГЗ, чем от обычного депозита, необходимо взвесить все возможные предложения рынка. Сравнить доходность всех финансовых учреждений следует наглядно. Распечатать данные и условия денежных вкладов помогут принтеры Canon серии MegaTank.

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Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Кто вкладывает в ОВГЗ больше всего

Согласно украинскому законодательству, купить государственные облигации может любой гражданин Украины, впрочем, среди простого населения такой вид инвестиций все еще не слишком популярен.

Вкладчиками в ОВГЗ в процентном соотношении по состоянию на февраль 2021 года являются:

коммерческие и государственный банки – 51,4 процента;

Национальный банк Украины – 31,5 процента;

иностранные инвесторы (нерезиденты) – 10 процентов;

резиденты Украины (физические и юридические лица) – 7,1 процента.

За 2020 год Министерство финансов Украины привлекло всего 382,3 миллиарда гривен в государственный бюджет именно путем размещения облигаций внутреннего госзайма, из них:

251,6 миллиарда в гривнах;

3,8 миллиарда в долларах;

более чем 800 миллионов в евро.

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