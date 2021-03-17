Первая годовщина пандемии показала, насколько нестабильной может быть финансовая ситуация в различных сферах. Благотворительный сектор претерпел серьезные денежные проблемы, ведь запросов на помощь появилось в разы больше, а его финансирование стремительно сократилось.

В обычное время большинство некоммерческих благотворительных организаций получали свое финансирование сразу из нескольких источников. С началом пандемии их бюджет сократился иногда втрое, и только 11 процентам всех таких мировых компаний удалось сохранить созданный до пандемии план получения и распределения средств.

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Сколько потеряли благотворительные организации

Хрупкость благотворительного сектора подчеркивает исследование организации NPO Success Foundation, которое показывает, что в 2021 году каждая третья благотворительная организация ожидает сокращение финансирования еще вдвое, по сравнению с прошлым годом.

К слову, благотворительный сектор в 2020 году потерял 12,4 миллиарда долларов прогнозируемого финансирования. 72 процента всех благотворительных проектов пришлось замораживать, закрывать или реорганизовывать.

Больше всего потерь наблюдается из-за сокращения меценатских взносов и снижение доходов от социального краудфандинга, то есть денежных вкладов в благотворительные организации на волонтерских засадах.

Как изменить ситуацию

Главный директор финансовой платформы Sage Пол Струтерс считает, что финансирование является системной проблемой, с которой приходится справляться благотворительному сектору. По его мнению, для стабильной работы отрасли необходимо ввести эффективные денежные инструменты, развивать цифровые навыки и уровень финансовой грамоты работников благотворительных организаций.

Поддержка некоммерческой отрасли станет основой для дальнейшего экономического восстановления. Благотворительный сектор нуждается в полной реконструкции текущего подхода к организации своей деятельности,

– считает Пол Струтерс.

По мнению эксперта, руководителям благотворительных организаций хватает энтузиазма, но многим не хватает базовых навыков управления финансами. Две трети некоммерческих организаций признают, что имеют недостаточный уровень знаний в области планирования и распределения средств.

Поддержка отрасли административными ресурсами, привлечение к их деятельности профессиональных финансовых экспертов, а также доступ к цифровым возможностям будет иметь критическое значение не только для осуществления, управления и реализации проектов, но и обеспечит появление новых потоков финансирования.

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Хотя большинство прибыльных предприятий уже перешли в режим онлайн, некоммерческие организации часто не имели ресурсов или достаточных навыков, чтобы оцифроваться.

Благотворительные фонды, которые привлекли социальные сети для охвата большей аудитории, в 2020 году получили большее количество финансовых пожертвований в интернете, новых меценатов, а также значительно более высокий размер прибыли.

Повышение финансовой и цифровой грамотности благотворительного сектора будет иметь решающее значение для его стабильного функционирования, гарантируя реализацию меценатских проектов, а также максимизацию помощи при минимальных затратах.