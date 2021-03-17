Владимир Литвин был среди претендентов на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако бывшему спикеру парламента не удалось сесть в кресло главы ВУЗа: он получил лишь 4 место.

За Литвина отдали лишь 4% голосов. Лидерами голосования стали проректоры вуза – Владимир Бугров и Александр Рожко. К теме Литвин претендует на кресло ректора КНУ имени Шевченко: один важный вопрос к соратнику Кучмы Они набрали соответственно около 44% и 15% голосов. За пост ректора они поборются во 2-м туре. Новость дополняется...