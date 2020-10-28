Бывший спикер Рады и глава администрации президента во времена Кучмы Владимир Литвин не будет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета. А все из-за того, что он заболел коронавирусом.

Об этом рассказал преподаватель философского факультета университета Андрей Черных в фейсбуке.

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По его словам, Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора.

Поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т. Шевченко.

Что известно о Владимире Литвине?

Он был народным депутатом четырех созывов, дважды занимал должность спикера Верховной Рады. А в 2002 году был избран народным депутатом по списку блока "За единую Украину!".



После поражения в выборах 2006 года Литвин вернулся к научной деятельности и писал книги. А уже на выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 избирался народным депутатом от округа № 65.

Подробную биографию Литвина и о плагиате в его работах – читайте в нашем материале.

Кто борется за должность ректора КНУ: