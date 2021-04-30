Владимир Бугров обнародовал соответствующий приказ с подписью министра образования и науки Сергея Шкарлета в соцсети.

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"29 апреля Министерство образования и науки в соответствии с имеющимися в законодательстве процедурами заключило со мной контракт. Искренне благодарен всем избирателям, моей команде и семье за доверие и поддержку", – написал он.

В приказе МОН говорится о том, что министр образования Шкарлет назначил кандидата философских наук и профессора Владимира Бугрова ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.



Бугрова назначили ректором КНУ им. Т. Шевченко на 5 лет / Приказ МОН

Кроме того, Бугров добавил, что университет начнет новый путь своего развития и пообещал, что его команда создаст комфортные условия для реализации идей университетского сообщества.

Я убежден, что благодаря совместным усилиям нашей университетской семьи, этот путь будет успешным. Alma mater славится не только выдающейся историей и потенциалом, но и компетентными профессионалами и экспертами, которые готовы воплощать в реальность самые амбициозные проекты,

– добавил он.

К слову, Владимир Бугров победил на выборах ректора со значительным разрывом. С ним во втором туре соревновался Александр Рожко. Однако Бугров набрал 74,31%, а Рожко – лишь 12,93%.

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