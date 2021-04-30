Владимир Бугров обнародовал соответствующий приказ с подписью министра образования и науки Сергея Шкарлета в соцсети.
К теме Войти в 500 лучших вузов мира: новый ректор университета Шевченко о целях своей работы
"29 апреля Министерство образования и науки в соответствии с имеющимися в законодательстве процедурами заключило со мной контракт. Искренне благодарен всем избирателям, моей команде и семье за доверие и поддержку", – написал он.
В приказе МОН говорится о том, что министр образования Шкарлет назначил кандидата философских наук и профессора Владимира Бугрова ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сроком на пять лет.
Бугрова назначили ректором КНУ им. Т. Шевченко на 5 лет / Приказ МОН
Кроме того, Бугров добавил, что университет начнет новый путь своего развития и пообещал, что его команда создаст комфортные условия для реализации идей университетского сообщества.
Я убежден, что благодаря совместным усилиям нашей университетской семьи, этот путь будет успешным. Alma mater славится не только выдающейся историей и потенциалом, но и компетентными профессионалами и экспертами, которые готовы воплощать в реальность самые амбициозные проекты,
– добавил он.
К слову, Владимир Бугров победил на выборах ректора со значительным разрывом. С ним во втором туре соревновался Александр Рожко. Однако Бугров набрал 74,31%, а Рожко – лишь 12,93%.
Что известно о Владимире Бугрове: кратко
- Владимир Бугров родился 10 ноября 1967 года на Тернопольщине. Школу он окончил в 1984 году с золотым знаком отличия.
- В 1991 году Бугров защитил дипломную работу на философском факультете КНУ им. Т. Шевченко. После этого пошел на аспирантуру. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию.
- С 1998 по 2009 год Бугров работал заместителем декана философского факультета. С января 2009 года – проректор по научно-педагогической работе КНУ. В целом, его стаж работы в университете – 29 лет.