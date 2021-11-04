Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебе
Источник:КГГА
В Киеве школы перешли с 23 октября на карантин из-за коронавируса. Дети уже неделю учатся дистанционно. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сейчас коронавирусом болеют многие дети, в частности некоторые из них болеет в тяжелой форме, также есть летальные случаи.
К теме В МОН не знают, когда школы вернутся к очной учебе
Когда ученики вернутся за парты
По словам Кличко, школьники вернутся к очному обучению после улучшения эпидемической ситуации.
Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию,
– заявил мэр города.
Ранее Председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что можно предложить возвращение школ к очной учебе, когда показатели будут стабилизироваться или снижаться.
"На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – отметил он.
Чиновник подчеркнул, что решение по школам будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС после получения показателей.
Локдаун и статистика COVID-19 в Киеве
За минувшие сутки, 3 ноября, обнаружили 1 836 новых случаев, летальных исходов – 41, а выздоровели – 941 киевлянин.
Добавим, что в Киеве сейчас локдаун. Поэтому с 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать:
- ТРЦ;
- Спортивные залы и фитнес-центры;
- Гостиницы;
- Рестораны;
- Кинотеатры;
- Учреждения соцзащиты;
- Общественный транспорт;
- ЦНАП;
- Концерты и массовые мероприятия.