Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебе

В Киеве школы перешли с 23 октября на карантин из-за коронавируса. Дети уже неделю учатся дистанционно. Мэр города рассказал, когда ученики вернутся за парты.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сейчас коронавирусом болеют многие дети, в частности некоторые из них болеет в тяжелой форме, также есть летальные случаи.

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Когда ученики вернутся за парты

По словам Кличко, школьники вернутся к очному обучению после улучшения эпидемической ситуации.

Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию,

– заявил мэр города.

Ранее Председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что можно предложить возвращение школ к очной учебе, когда показатели будут стабилизироваться или снижаться.

"На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что решение по школам будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС после получения показателей.

Локдаун и статистика COVID-19 в Киеве

За минувшие сутки, 3 ноября, обнаружили 1 836 новых случаев, летальных исходов – 41, а выздоровели – 941 киевлянин.

Добавим, что в Киеве сейчас локдаун. Поэтому с 1 ноября без отрицательного теста на COVID-19 или сертификата вакцинации запрещено посещать: