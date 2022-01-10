Инцидент с закупкой школьных парт произошел еще в 2018 году. Однако суд только сейчас принял решение по делу.
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Что известно о закупке школьных парт
Прокуратура установила, что более трех лет назад отдел образования одного из районов Винницкой области закупил школьные парты и стулья у физических лиц-предпринимателей с нарушением процедуры. Закупили школьную мебель по завышенной цене.
Кроме того, закупленная за бюджетные средства школьная мебель, не соответствовала установленным стандартам Новой украинской школы.
В местный бюджет вернули деньги
В суде прокуроры доказали, что договоры о закупке школьных товаров за бюджетные средства являются недействительными. Сейчас решение суда выполнили.
В местный бюджет вернули 338 тысяч гривен, которые используют для образовательных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства,
– заявила прокуратура Винницкой области.
Мошеннические закупки в школах
- В Николаевской области на закупки электронных школьных учебников растратили 16 миллионов гривен. Оказалось, что принятые услуги по электронным учебникам, не соответствовали техническим требованиям – это были просто сканированные варианты учебников.
- Для школ Полтавской общины согласовали закупку овощей и фруктов со значительной переплатой. Например, мандарины стоят вдвое дороже, чем в розницу в магазине – полтавским школам продают за 74,16 гривны за килограмм, хотя средняя цена в супермаркетах на эти фрукты едва достигает 35 гривен.
- Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли с ионами серебра для посыпки дорог. На это чиновники планировали потратить почти 200 тысяч гривен, что в пять раз дороже, чем должно быть. Детали – читайте здесь.
- В Одесской области правоохранители подозревают должностных лиц в присвоении бюджетных средств на питании детей. Выяснилось, что в школы и садики закупали продукты по завышенным ценам. Соглашения заключили на 23 миллиона гривен.
- В Ровненской области директоров 12 сельских школ обвиняют в растрате государственных средств. Чиновники якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения. Теперь они должны вернуть государству почти 2,5 миллиона гривен. Подробнее – читайте в статье.