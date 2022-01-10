Инцидент с закупкой школьных парт произошел еще в 2018 году. Однако суд только сейчас принял решение по делу.

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Что известно о закупке школьных парт

Прокуратура установила, что более трех лет назад отдел образования одного из районов Винницкой области закупил школьные парты и стулья у физических лиц-предпринимателей с нарушением процедуры. Закупили школьную мебель по завышенной цене.

Кроме того, закупленная за бюджетные средства школьная мебель, не соответствовала установленным стандартам Новой украинской школы.

В местный бюджет вернули деньги

В суде прокуроры доказали, что договоры о закупке школьных товаров за бюджетные средства являются недействительными. Сейчас решение суда выполнили.

В местный бюджет вернули 338 тысяч гривен, которые используют для образовательных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства,

– заявила прокуратура Винницкой области.

Мошеннические закупки в школах