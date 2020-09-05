Часть учеников Павловской общеобразовательной школы временно будет учиться дистанционно. Причина – в учебном заведении вспышка COVID-19.

Павловская школа не начала привычный учебный процесс, ведь резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация, сообщил сельский голова Павловки Виктор Кособуцкий, пишет "Калинівка city".

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Двое учителей школы лечатся от COVID-19, еще у двух болезнь подтвердили в течение последних суток (3 сентября – 24 канал),

– рассказал Кособуцкий.

И добавил, что у семерых педагогов высокая температура, есть признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирус.

Каким теперь будет формат обучения

С начала следующей недели средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы будут учиться дистанционно. Так продлится до 11 сентября.

Поскольку ученики младших классов не контактируют с учителями старшей школы и никто из учителей младших классов не заболел, то они пока будут учиться в обычном режиме.

Обратите внимание! В течение 4 сентября в Винницкой области коронавирус диагностировали у 55 человек. Всего в области уже 4 324 инфицированных.

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В Киеве уже несколько учебных заведений закрыли на карантин. В частности, четыре детских сада и две школы в разных районах города.

Еще две столичные школы переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусом учителей. И еще примерно 20 классов в 11 школах Киева перешли на обучение онлайн из-за инфицирования учеников.

В первый день обучения коронавирус обнаружили у ученика одной из школ Бердянска. Вследствие этого класс закрыли на двухнедельный карантин.

На Киевщине в городе Васильков закрыли на карантин среднюю школу №2.

В Виннице коронавирус обнаружили у третьеклассника, который успел сходить первого сентября в школу. Пока неизвестно, будут ли закрывать всю школу или только класс пойдет на карантин.

Похожая ситуация и в Николаеве. На самоизоляцию там пошел весь класс и две группы детских садов.