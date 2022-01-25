В Винницкой области вспыхнул пожар в школьной лаборатории: фото с места происшествия

В трехэтажном здании лицея №17 в Виннице вспыхнул пожар. Загорелось здание лаборатории на третьем этаже.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС через 20 минут.

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Где возник пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборантском помещении кабинета физики.

Прибывшие на место происшествия спасатели вместе с учителями вывели на свежий воздух сотни людей, из них 312 – были ученики.

Пожар в лицее №17 в Виннице / Фото ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекались 25 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Кстати, недавно в центральном корпусе Харьковского университета им. Каразина произошел пожар. На первом и втором этажах вуза было задымление, а в помещении ощущался сильный запах дыма. Студентов вовремя эвакуировали. Подробности – читайте здесь.