В Винницкой области вспыхнул пожар в школьной лаборатории: фото с места происшествия
Источник:ГСЧС Винницы
В трехэтажном здании лицея №17 в Виннице вспыхнул пожар. Загорелось здание лаборатории на третьем этаже.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС через 20 минут.
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Где возник пожар
По предварительным данным, возгорание произошло в лаборантском помещении кабинета физики.
Прибывшие на место происшествия спасатели вместе с учителями вывели на свежий воздух сотни людей, из них 312 – были ученики.
Пожар в лицее №17 в Виннице / Фото ГСЧС
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекались 25 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Кстати, недавно в центральном корпусе Харьковского университета им. Каразина произошел пожар. На первом и втором этажах вуза было задымление, а в помещении ощущался сильный запах дыма. Студентов вовремя эвакуировали. Подробности – читайте здесь.