В Винницкой области разгорелся секс-скандал в школе. Там 30-летняя учительница закрутила роман с учеником старших классов. Но директор школы, который и был мужем учительницы, застукал их во время любовных утех.

Источник: 33 канал

Выяснилось, что пара закрутила роман еще во время первого локдауна в марте 2020 года.

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Почему учительницу заподозрили в романе с учеником? Односельчане заметили, что педагога домой подвозит один из старшеклассников. А по вечерам она ходит в местный клуб. Из-за этого начались слухи об изменах, но муж учительницы, который работал директором в школе, отказывался в это верить.

Как оказалось, старшеклассник жил в обеспеченной семье и ездил в школу на подаренной отцом машине. На сверстниц он внимания не обращал, а учительница ему понравилась.

Пару поймали "на горячем"

Застукали пару "на горячем" в кабинете биологии. Директору доложили завучи, и он решил проверить. Когда мужчина зашел в кабинет, он увидел обнаженную жену на руках у школьника.

Из-за скандала учительница ушла из школы, а муж выгнал ее из дома. Ходят слухи, что после расставанием со старшеклассником она стала любовницей его отца, а потом устроилась на его ферму секретаршей.